El 30 de noviembre de 2010 se rompió el Canal del Dique e inundó el sur del Atlántico, afectando a cerca de 180.000 personas de los departamentos de Atlántico, Bolívar y Sucre, generando daños a 1.500.000 hectáreas y acabando con la vida de 30.380 animales.

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La espera, que suman 16 años, de las comunidades por el inició de la fase constructiva del Canal del Dique llegó a su fin. El presidente de la ANI, Ricardo Ayerbe, y la concesión Ecosistemas del Dique suscribieron la modificación al contrato que permitirá iniciar con la fase constructiva, la cual acumuló dos años de atraso.

“La Autoridad Ambiental revocó las exigencias que originaron los retrasos y reprocesos al proyecto de ‘Restauración de los ecosistemas degradados del Canal del Dique’ y nosotros desde la ANI hicimos nuestro trabajo y consensuamos las nuevas directrices con la concesión y las materializamos en un otrosí para avanzar con las obras orientadas a mejorar el funcionamiento del sistema y mitigar el riesgo de inundaciones”, explicó el presidente de la ANI, Ricardo Ayerbe.

La etapa constructiva de los 115 km. del sistema hídrico entre Calamar y la Bahía de Cartagena está dividida en 14 unidades funcionales y comprende la construcción de dos compuertas para regularizar el ingreso de caudales líquidos y sólidos, y controlar las inundaciones y la intrusión salina.

Así mismo, se realizarán intervenciones de dragado para mantener el ancho de 64 metros y una profundidad de 2,38 metros del Canal y la restauración de los ecosistemas de los Parques Nacionales Naturales Santuario de Fauna y Flora El Corchal ‘El Mono Hernández’ y Corales del Rosario y San Bernardo.

La ANI reitera su compromiso con la protección del medio ambiente y la infraestructura fluvial del país, y articula con las Autoridades Ambientales, Ministerios y concesionario acciones para garantizar la operación segura y la recuperación económica de las regiones.