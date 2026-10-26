Video: Un error en el cierre del partido deja al Cali fuera de la Copa Libertadores Femenina

Luján Ortiz celebra la clasificación de Olimpia ante el Cali / X: @LibertadoresFEM.

Deportivo Cali quedó eliminado de la Copa Libertadores Femenina, luego de ser derrotado 0-1 por Olimpia de Paraguay en los cuartos de final, en un compromiso disputado en el estadio de Independiente del Valle.

El juego fue bastante parejo de principio a fin y, cuando parecía encaminado a la definición desde el punto penalti, llegó un error de la portera peruana Maryory Sánchez, que desencadenó en la derrota.

Maryory rechazó mal un pase, sin mayor presión de sus rivales, entregándole la pelota a Lujan Ortiz, que aprovechó el error para bañar a la arquera peruana, decrentando el 1-0 definitivo.

Cali venía de ser subcampeón en la pasada edición de la Copa Libertadores Femenina, certamen en el que fue derrotado en la final por Corinthians de Brasil, el gran favorito al título.

Santa Fe, único representante colombiano

Independiente Santa Fe es el único representante colombiano que sigue con vida en la competencia. Las Leonas eliminaron en cuartos de final a Palmeiras, luego de empatar 2-2 en los 90 minutos y superarlo 3-2 en la definición desde el punto penalti.

En las semifinales, las dirigidas por el venezolano Omar Ramírez se estarán enfrentando a Corinthians de Brasil. Ambos equipos se enfrentaron en la fase de grupos, juego que terminó 5-1 a favor de las brasileñas.