Independiente Santa Fe consigue una milagrosa clasifiación a semifinales de la Libertadores Femenina / @LeonasSantaFe

Independiente Santa Fe se clasificó a las semifinales de la CONMEBOL Libertadores Femenina 2026, luego de vencer en un infartante duelo a Palmeiras. El cuadro cardenal logró sobreponerse a un 0-2 y en el último tramo emparejó la historia para luego ganar en la tanda de penales. Absolutamente histórico.

Le puede interesar: Qué falta para que Yeison Guzmán sea adquirido por el América: esto reveló su director deportivo

Apenas transcurridos 8 minutos de partido, Brena Carolina se encargó de abrir la cuenta en favor del conjunto brasileño y a partir de ahí se le dio trámite al encuentro. Tanto así que comenzando la segunda parte, al 62′, Raissa Bahia se encargó de ampliar diferencias. Parecía historia sentenciada.

Ahora bien, las Leonas reaccionaron inicialmente con el descuento de Mariana Zamorano sobre los 69 minutos y en la última jugada del partido, tras un saque de esquina, Juana Ortegón selló un cabezazo espectacular para decretar la paridad definitiva. Sin ventaja alguna, la serie fue a los lanzamientos desde el punto penal.

Aunque María Torres y Wendy Martínez desperdiciaron sus respectivos cobros, Santa Fe logró imponerse por 3-2 gracias a los desperdicios consecutivos de Brena Carolina, Fre Palermo y Pati Maidaner.

Lea también acá: Santa Fe vs Once Caldas: fecha, hora y estadio para el partido de cuartos de final en Copa Colombia

Con este triunfo, Independiente Santa Fe ya está en semifinales de la Libertadores Femenina, instancia en la que espera al vencedor de la serie entre Corinthians de Brasil y Dragonas de Ecuador.

El otro representante colombiano en esta instancia es el Deportivo Cali, actual campeón de la Liga Femenina. El cuadro verdiblanco se medirá este domingo 25 de octubre con Olimpia de Paraguay en los cuartos de final del certamen.