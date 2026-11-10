Conmebol dio la bienvenida a Atlético Nacional a la Copa Libertadores 2027

Atlético Nacional ha dominado a placer la tabla de la Reclasificación de la Liga colombiana a lo largo del 2026. Tanto así, que con nueve fechas por delante, contando el Todos Contra Todos, los cuadrangulares y las finales, el equipo antioqueño ya se aseguró un cupo a la Copa Libertadores del próximo año.

Actualmente el cuadro Verdolaga cuenta con 94 puntos en la Reclasificación, 24 más que su principal perseguidor, el América, y 28 más que el tercero en dicha tabla, Santa Fe.

Así las cosas, Nacional tiene como mínimo asegurada la segunda posición de la Reclasificación, suponiendo que no sumará más puntos y América ganará al menos ocho de los nueve que le restan, llegando a una eventual final. Ni en ese escenario, podría perder su plaza en la Copa Libertadores, ya que los dos mejores de la Reclasificación, acceden a la fase previa de la Copa.

Conmebol le dio la bienvenida a Nacional

Tras asegurar su presencia en la Copa Libertadores del próximo año, la Conmebol le dio la bienvenida al equipo antioque por medio de sus redes sociales, con el siguiente mensaje: “Un campeón que vuelve a la CONMEBOL Libertadores: Nacional, clasificado para buscar la Glorian Eterna en 2027″.

Con 39 puntos, Atlético Nacional tiene como mínimo asegurado el segundo lugar de la Liga colombiana 2026-II, por lo que será cabeza de grupo en los cuadrangulares finales y tendrá a su favor el punto invisible. En la última fecha estará recibiendo en Medellín al Once Caldas.