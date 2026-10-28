Fin al sueño continental: Santa Fe cayó con Corinthians y buscará el tercer puesto de Libertadores

Santa Fe puso fin al sueño continental de la Copa Libertadores luego de caer con Corinthians en la semifinal por un resultado de 2-1. El conjunto Cardenal tendrá como premio de consolación luchar por el tercer puesto y su rival saldrá de Cruzeiro u Olimpia de Paraguay el sábado 31 de octubre.

Lo empezó ganando el equipo bogotano al minuto 30′. Daniela Garavito recibió un balón desde el sector derecho tras un cambio de frente y remató de pierna izquierda contra el palo de la arquera Lele. La acción se revisó por un presunto fuera de juego de una futbolista que interfiere en la jugada, pero finalmente terminó siendo convalidado.

Pero la ventaja le duró poco a Santa Fe. Siete minutos más tarde, tras un envío vertical, el balón le terminó quedando a Leticia Moreno, quien remató como venía y la terminó poniendo sobre el palo derecho de la arquera Jimena Ospina.

Tras un primer tiempo muy parejo y disputado, llegó el segundo de Corinthians al minuto 76′. Luego de una desatención en defensa por el sector derecho, el balón le quedó apenas a Giovanna Fernandes para que sacara un remate potente que no pudo contener la arquera del cuadro colombiano.

Las brasileñas supieron darle manejo a los últimos minutos de partido y Santa Fe se quedó lejos del gol con que los mandara a los penales.

Así las cosas, Corinthians jugará su séptima final de Copa Libertadores y cuenta con un saldo de seis títulos, por lo que las ha ganado todas las disputadas. En la más reciente se impuso contra Deportivo Cali por penales.

El camino de Santa Fe en la Libertadores

El equipo de Omar Rodríguez, que obtuvo el subcampeonato de Colombia luego de perder la final con Deportivo Cali, cumplió con una buena labor en la Libertadores.

En la fase de grupos inició ganándole a Caracas de Venezuela por 2-3, lugo superó a Colo Colo 2-1 y finalmente cayó con Corinthians 5-1. Clasificó a cuartos de final en el segundo lugar de la zona.

Santa Fe dejó en el camino a Palmeiras en cuartos de final luego del 2-2 en los 90 minutos y el 3-2 en penales. Ahora buscará quedarse con el tercer puesto de la competición.