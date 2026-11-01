Dos toneladas de clorhidrato de cocaína incautadas en operación combinada con Estados Unidos

En desarrollo de las operaciones de control y seguridad marítima, unidades de la Armada Nacional, en coordinación con la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial del Sur (JIATF-S), detectaron e interceptaron dos embarcaciones tipo Go Fast que se desplazaban por aguas del mar Caribe con cinco sujetos a bordo. Durante la operación fueron incautados 2.001 kilogramos de clorhidrato de cocaína, distribuidos en 80 bultos que contenían 2.000 paquetes rectangulares.

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Durante el procedimiento, los tripulantes de una de las motonaves arrojaron varios paquetes al mar, con el propósito de evadir la acción de las autoridades. Ante esta situación, unidades de Guardacostas desplegaron labores de búsqueda y recuperación, logrando localizar y rescatar 80 bultos que contenían el material sospechoso.

El cargamento fue trasladado a las instalaciones de la Estación de Guardacostas de Cartagena, donde, en coordinación con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, se realizaron los procedimientos judiciales correspondientes y la Prueba de Identificación Preliminar Homologada (PIPH), que confirmó que se trataba de clorhidrato de cocaína.

Tras el conteo y pesaje del material incautado, se estableció que los 80 bultos contenían 2.000 paquetes rectangulares, con un peso total de 2.001 kilogramos de clorhidrato de cocaína.

De acuerdo con las estimaciones, este resultado operacional representa una afectación económica superior a los 92 millones de dólares a las finanzas de las organizaciones narcotraficantes, además de impedir que más de cinco millones de dosis de esta sustancia lleguen a los mercados ilegales.

Los cinco sujetos y las dos embarcaciones interceptadas quedaron a disposición de las autoridades competentes para adelantar los procedimientos judiciales correspondientes.

Con esta operación, la Institución Naval debilita las capacidades logísticas y financieras de las organizaciones narcotraficantes, al impedir la utilización de las rutas marítimas del Caribe colombiano para el transporte de sustancias ilícitas hacia mercados internacionales.

La Armada Nacional continuará desarrollando operaciones de interdicción marítima, de manera combinada y coordinada con autoridades nacionales e internacionales, con el propósito de contrarrestar el tráfico de estupefacientes, afectar las economías ilícitas y garantizar la seguridad de los espacios marítimos de la Nación.