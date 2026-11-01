Dos heridos dejó una presunta riña en el suroccidente de Cartagena / Externos

Un lesionado con arma de fuego se presentó en el barrio Rafael García Herrera de Cartagena.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

En el lugar resultó herido un adolescente de 14 años conocido con el alias de “Neimar”.

De acuerdo con la información recopilada en el lugar de los hechos, una persona conocida con el alias de “Lobito” se habría dirigido hasta donde se encontraba el menor, generándose posteriormente un forcejeo en el que el adolescente resultó herido con arma de fuego (su estado de salud es estable).

Durante el altercado, la ciudadanía intervino y logró desarmar al presunto agresor, quien también resultó lesionado con un elemento contundente.

Los lesionados fueron remetidos a centros de atención médica.

La Policía Nacional adelanta las investigaciones para esclarecer los móviles que generaron este hecho.