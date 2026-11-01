Dos heridos dejó una presunta riña en el suroccidente de Cartagena
Entre los lesionados hay un menor de edad con arma de fuego y la otra persona con objeto contundente
Un lesionado con arma de fuego se presentó en el barrio Rafael García Herrera de Cartagena.
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En el lugar resultó herido un adolescente de 14 años conocido con el alias de “Neimar”.
De acuerdo con la información recopilada en el lugar de los hechos, una persona conocida con el alias de “Lobito” se habría dirigido hasta donde se encontraba el menor, generándose posteriormente un forcejeo en el que el adolescente resultó herido con arma de fuego (su estado de salud es estable).
Durante el altercado, la ciudadanía intervino y logró desarmar al presunto agresor, quien también resultó lesionado con un elemento contundente.
Los lesionados fueron remetidos a centros de atención médica.
La Policía Nacional adelanta las investigaciones para esclarecer los móviles que generaron este hecho.
Erix Montoya Bustos
Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...