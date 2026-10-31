En Turbaco prohiben caravanas en Halloween

Con medidas especiales, un Puesto de Mando Unificado y las recomendaciones de las autoridades, Turbaco se prepara para una celebración segura y tranquila en Halloween o Fiesta de los Niños.

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En relación con las medidas adoptadas, la administración municipal expidió el Decreto 162, en el que la principal decisión contempla la prohibición de caravanas y recorridos masivos de motocicletas, motocarros y cuatrimotos que puedan alterar el orden público o generar riesgos para la ciudadanía. Además, se restringirá la circulación de motocicletas entre las 4:00 de la tarde del 31 de octubre y las 2:00 de la madrugada del 1 de noviembre.

“Nuestra prioridad es proteger la vida, garantizar la convivencia y brindar condiciones seguras para que las familias disfruten esta celebración con tranquilidad y responsabilidad”, afirmó la alcaldesa Claudia Elena Espinosa Puello.

El decreto también establece la prohibición del uso, venta y manipulación de pólvora y artículos pirotécnicos por parte de particulares durante la noche de Halloween, como una medida para prevenir quemaduras, incendios y otros accidentes, especialmente entre niños, niñas y adolescentes.

Adicionalmente, la Administración Municipal ordenó cierres viales temporales en el área de influencia de la Plaza Principal desde las 4:00 p. m. del 31 de octubre hasta las 4:00 a. m. del 1 de noviembre, con el propósito de facilitar la movilidad peatonal y fortalecer la seguridad durante las actividades programadas.

Puesto de Mando Unificado

Como parte de la estrategia de prevención y respuesta institucional, la alcaldesa Claudia Espinosa Puello informó que desde este viernes se instaló el Puesto de Mando Unificado (PMU), espacio desde el cual se coordinarán todas las acciones de seguridad y control durante la celebración de Halloween.

En esta instancia participan la Policía Nacional, la Infantería de Marina, la Comisaría de Familia, los Inspectores de Policía, la Fiscalía, la Personería Municipal y la Alcaldía de Turbaco.

El PMU inicia operaciones desde este viernes de manera virtual y, a partir de las 2:00 de la tarde del 31 de octubre, funcionará de forma permanente y presencial, garantizando una respuesta articulada e inmediata ante cualquier eventualidad que pueda presentarse en el municipio.

Recomendaciones para una celebración segura

Entre las principales recomendaciones se encuentra colocar a los menores un carné o tarjeta de identificación con su nombre completo, el nombre de sus padres o acudientes, dirección de residencia y un número telefónico de contacto. Asimismo, se recomienda mantener a los niños siempre bajo supervisión y a la vista de un adulto responsable, especialmente en lugares concurridos o durante los recorridos para pedir dulces.

De igual forma, es importante que los padres conozcan previamente los lugares y las personas que entregarán los dulces, privilegiando sitios seguros, reconocidos y de confianza, con el fin de proteger a los menores de cualquier situación que pueda poner en riesgo su integridad.

Finalmente, la Administración Municipal invita a la comunidad a respetar las normas de convivencia, evitar el uso de elementos peligrosos como pólvora o artefactos explosivos y reportar de inmediato cualquier situación sospechosa a las autoridades competentes.