“Jugamos por amor a la camiseta y por la ciudad”: Walmer Pacheco tras victoria del Pereira

El Deportivo Pereira venció 1-0 a Jaguares de Córdoba con gol de Anderson Plata. Tras el triunfo, el plantel completo acompañó al técnico José Alexis Márquez en una rueda de prensa en la que destacaron el compromiso con la institución, pese a las dificultades económicas que atraviesa el club.

Deportivo Pereira consiguió una importante victoria por 1-0 frente a Jaguares de Córdoba, en su regreso al estadio Hernán Ramírez Villegas. El equipo matecaña, que se impuso con anotación de Anderson Plata, sumó tres puntos fundamentales en medio de las dificultades administrativas y económicas que atraviesa la institución.

Sin embargo, más allá del resultado deportivo, uno de los momentos más significativos de la jornada se vivió después del partido. El plantel completo acompañó al director técnico José Alexis Márquez en la rueda de prensa, en una muestra de unión y respaldo colectivo, pese a los salarios que el club les adeuda.

El capitán Walmer Pacheco fue uno de los primeros en tomar la palabra y destacó la valentía del grupo para afrontar el compromiso, en medio de un panorama complicado para la institución.

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“Aquí estamos poniendo la cara por una ciudad, por nuestra familia, porque nos gusta el fútbol. Fue meramente amor. Fue amor por todo lo que ha pasado en la ciudad”, expresó el defensor, quien también resaltó el significado de regresar al Hernán Ramírez Villegas después de aproximadamente un año y medio.

El capitán agradeció a sus compañeros y al cuerpo técnico por asumir el compromiso, pese a las dificultades que atraviesan, y aseguró que el equipo espera que los hinchas se hayan sentido representados por su entrega dentro del campo de juego.

José Alexis Márquez destacó la unión del grupo

Por su parte, el director técnico José Alexis Márquez felicitó a sus dirigidos por la decisión de competir y reconoció que no era una situación sencilla. El entrenador aseguró que, desde su experiencia como jugador, comprende las circunstancias que enfrenta el plantel.

“Yo como hincha, como es que yo me considero más amigo de ellos que técnico. Yo siempre donde llego trato de decir lo mismo. Muchos años estuve de ese lado, ahora me toca de este lado y yo los comprendo”, manifestó.

Márquez también recordó una situación económica similar que vivió el club durante el año 2000 y resaltó la familiaridad y la unión que actualmente existe entre los integrantes del equipo.

“Esa unión, esa familiaridad que tienen ellos, esa sinergia que se maneja, da para conseguir los resultados”, agregó el entrenador, quien extendió sus felicitaciones a los jugadores que no pudieron estar presentes, así como al personal médico, administrativo y demás integrantes del staff.

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El análisis del partido frente a Jaguares

En cuanto al desarrollo del encuentro, Márquez reconoció que Jaguares llegó al compromiso con la necesidad de sumar puntos y que, por momentos, logró complicar al conjunto matecaña con su propuesta ofensiva y la movilidad de sus volantes.

El entrenador explicó que Deportivo Pereira optó por mantener un bloque corto para reducir los espacios y evitar que el rival encontrara facilidades para progresar con el balón.

“Cuando un rival está así, es mejor estar en un bloque corto. Cuando no se tiene la pelota, hay que hacer un bloque corto, hay que respetar al rival”, señaló.

Para el segundo tiempo, el cuerpo técnico realizó ajustes que le permitieron al equipo tener mayor posesión y encontrar mejores alternativas en el campo. Márquez destacó, además, la importancia de los jugadores que ingresaron desde el banco y su aporte para sostener el resultado.

Tras la anotación de Anderson Plata, Jaguares adelantó sus líneas y buscó el empate con mayor insistencia. No obstante, Pereira respondió defensivamente y consiguió mantener su arco en cero, un aspecto que el entrenador consideró fundamental para seguir sumando puntos.

“Cuando el rival nos propone eso, también hay que saber defenderse y creo que los muchachos lo hicieron de muy buena manera. Otra vez arco en cero, que eso siempre nos va a poner a sumar”, explicó.

Un triunfo dedicado a la ciudad y a la hinchada

Durante la rueda de prensa, tanto Pacheco como Márquez destacaron el acompañamiento de los hinchas, quienes estuvieron presentes en los alrededores del estadio para respaldar al equipo, pese a que no pudieron ingresar a las tribunas por motivos de seguridad.

El entrenador también hizo referencia a las dificultades que atraviesa la ciudad tras la reciente catástrofe, y resaltó la importancia de la presencia de los aficionados y de las personas que aprovecharon la jornada para vender sus productos en los alrededores del escenario deportivo.

Pacheco, por su parte, reiteró que el compromiso fue asumido pensando en sus familias y en las personas que atraviesan momentos difíciles.

“Lo hicimos más que todo por ellos, por nuestra familia, por querer llegar a casa y encontrar una sonrisa”, expresó el capitán.

Finalmente, el defensor agradeció el apoyo de los aficionados y aseguró que el grupo continuará trabajando para representar de la mejor manera los colores del equipo.

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Próximo partido del Deportivo Pereira