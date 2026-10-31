Colombiano conquista el bronce en el Mundial de Levantamiento de Pesas

Colombia sumó una nueva medalla en el Campeonato Mundial de Levantamiento de Pesas 2026. El protagonista fue Hugo Fernando Montes , quien este sábado 31 de octubre consiguió el bronce en la modalidad de arrancada de la categoría de los 75 kilogramos, durante la competencia que se desarrolla en Ningbo, China.

El pesista del Meta registró 158 kilogramos en su último intento, resultado que le permitió ubicarse en la tercera posición de esta prueba. El podio fue liderado por el norcoreano Ryong Hyon Ri, con 160 kg, mientras que el turco Kaan Kahriman se quedó con la medalla de plata tras levantar 159 kg.

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Hugo Montes, entre los mejores del mundo

La presentación del colombiano comenzó con un levantamiento válido de 153 kilogramos. Posteriormente, intentó superar los 158 kg, pero no consiguió completar el movimiento. En su tercera salida, Montes logró la marca que le aseguró un lugar entre los medallistas mundiales.

El resultado tiene un valor especial para el deportista, quien compitió en el grupo B de la categoría y logró ubicarse entre los tres mejores de la clasificación general de arrancada.

En la modalidad de dos tiempos, el colombiano también tuvo una destacada actuación. Montes levantó 183 y 188 kilogramos en sus primeros intentos, aunque no pudo completar los 193 kg en su última salida. Con su mejor registro, finalizó en la sexta posición de esta prueba.

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De esta manera, el pesista nacional acumuló 346 kilogramos en el total olímpico, cifra que lo dejó en el cuarto lugar de la clasificación. El norcoreano Ryong Hyon Ri se coronó campeón mundial con 365 kg, seguido por el indonesio Rahmat Erwin Abdullah, con 359 kg, y el tailandés Weeraphon Wichuma, con 355 kg.

Aunque Montes estuvo cerca de conseguir una segunda medalla, su resultado representa una importante actuación para Colombia en una de las categorías del certamen mundial.

Una temporada destacada para el pesista colombiano

El bronce mundial se suma a los resultados que Hugo Montes consiguió recientemente en el Campeonato Panamericano de Levantamiento de Pesas, celebrado en Tepic, México.

En aquella competencia, el colombiano se consagró campeón de los 75 kilogramos y obtuvo tres medallas de oro, gracias a sus registros de 155 kg en arrancada, 186 kg en dos tiempos y 341 kg en el total olímpico.

Su presentación en Ningbo ratifica el buen momento deportivo que atraviesa y su capacidad para competir frente a los principales exponentes de la halterofilia internacional.

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Colombia continúa su participación en el Mundial

La delegación colombiana, integrada por 11 deportistas, continuará su participación en el campeonato durante los próximos días.

Este sábado también tuvo actividad Francisco Mosquera, quien compitió en la categoría masculina de los 65 kilogramos. El colombiano terminó en la undécima posición de arrancada, con 133 kg; fue sexto en dos tiempos, con 172 kg, y ocupó el octavo lugar en el total olímpico, con 305 kg.

La programación del domingo 1 de noviembre tendrá en competencia a Karen Tatiana Mosquera, en los 61 kilogramos femeninos. Posteriormente, el lunes será el turno de Yeison López, subcampeón olímpico en París 2024, quien participará en la categoría de los 85 kilogramos.

El Mundial de Ningbo también hace parte del proceso deportivo rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. En ese camino, la medalla de Hugo Montes representa un resultado significativo para la halterofilia colombiana y una nueva oportunidad para demostrar su nivel en el escenario internacional.