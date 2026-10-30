Kimi Antonelli, cada vez más cerca del título mundial: ¿Cómo puede ser campeón en el GP de México?

Kimi Antonelli está cada vez más cerca de conquistar el campeonato tras su victoria en el GP de Estados Unidos. El italiano, con apenas 20 años, podría convertirse en campeón del mundo en el próximo Gran Premio de México, que se disputará en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en la capital del país azteca.

Con su última victoria, Antonelli amplió su ventaja en la clasificación general y tiene una gran oportunidad de conseguir el título mundial cuando todavía restan cuatro carreras en el calendario: Brasil, Las Vegas, Qatar y Abu Dabi.

Le puede interesar: Prográmese con los mejores partidos del fin de semana: Liga Española, Premier y el clásico alemán

Tres pilotos con opciones de ser campeones

En la pasada carrera en Estados Unidos, el neerlandés Max Verstappen quedó fuera de la lucha por el que habría sido su quinto campeonato mundial, algo que no ocurría desde hace casi seis años.

Con la salida del piloto de Red Bull, solo tres pilotos siguen en la pelea por el campeonato. Los británicos George Russell, compañero de Antonelli en Mercedes, y Lewis Hamilton, de Ferrari, acompañan al italiano entre los candidatos al título.

Tanto Antonelli como Russell buscan conquistar su primer campeonato mundial. Mientras tanto, Hamilton, expiloto de la escudería alemana, buscaría conseguir su octavo título a lo largo de sus 19 años en la máxima categoría del automovilismo.

Lea también: Chelsea vs Manchester United: fecha y hora del partido por la jornada 9 de la Premier League

¿Qué necesita Kimi Antonelli para ser campeón en México?

Para convertirse en campeón virtual de la temporada 2027, Antonelli (365 puntos) deberá finalizar en la novena posición o mejor para garantizar el campeonato de pilotos y convertirse en el piloto más joven en conseguir el título en la historia de la Fórmula 1.

Por su parte, para mantenerse en la pelea por el campeonato, Russell (242 puntos) deberá ganar la carrera y esperar que el italiano termine en el décimo puesto o en una posición inferior. En el caso de Hamilton (241 puntos), el piloto de Ferrari deberá quedarse con la victoria y esperar que Antonelli no sume ningún punto en la carrera.