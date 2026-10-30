Revelaron la histórica diferencia por la que Kane le ganó el Balón de Oro a Mbappé

La disputa por el Balón de Oro 2026 fue mucho más ajustada de lo que se conoció durante la ceremonia. Este viernes 30 de octubre, la revista France Football hizo públicas las puntuaciones de los periodistas que integraron el jurado y confirmó que Harry Kane superó a Kylian Mbappé por apenas 28 puntos.

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El delantero del Bayern Múnich recibió un total de 1.055 unidades, frente a las 1.027 del atacante del Real Madrid. La diferencia convirtió esta edición en la cuarta más ajustada entre los dos primeros puestos desde la creación del premio. Además, Kane obtuvo la máxima puntuación en 40 votaciones, mientras que Mbappé fue elegido primero por 23 periodistas.

Listado del Top 10 del balón de Oro

Harry Kane (Inglaterra, Bayern Múnich) - 1055 puntos Kylian Mbappé (Francia , Real Madrid ) - 1027 puntos Lamine Yamal (España, FC Barcelona) - 881 puntos. Rodri (España, Manchester City, FC Barcelona desde agosto de 2026) - 726 puntos. Lionel Messi (Argentina, Inter Miami) - 612 puntos. Khvitcha Kvaratskhelia (Georgia, París Saint-Germain) - 541 puntos. Ousmane Dembélé (Francia, París Saint-Germain) - 418 puntos. Erling Haaland (Noruega, Manchester City) - 378 puntos. Michael Olise (Francia, Bayern Múnich) - 296 puntos. Fabián Ruiz (España, París Saint-Germain) - 201 puntos.

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La diferencia mas cercana antes en esta década fue en el año 2024, en donde el español Rodri se consagró como ganador del Balón de Oro sobre Vinícius Júnior con una diferencia de 41 puntos.

¿Cuál fue el puntaje de Luis Díaz?

Por su parte, el colombiano Luis Díaz terminó en la casilla 24 con ocho puntos. Anteriormente, el colombiano ya había sido nominado en el año 2022, en donde terminó en la casilla número 17.

Con estos resultados, se confirmó que la diferencia entre Kane y Mbappé fue mínima. El inglés se quedó con el reconocimiento individual más importante del fútbol, pero la publicación de los votos dejó en evidencia lo reñida que fue la elección de 2026.