Cartagena abre su quinta aula hospitalaria

Estar en un hospital no significa dejar de aprender ni renunciar a los sueños. Bajo esa premisa, Cartagena abrió la quinta aula hospitalaria de la ciudad, ubicada en el Hospital Serena del Mar. Este espacio permitirá que niños, niñas y adolescentes continúen su formación académica mientras reciben atención médica, incluso cuando sus tratamientos o condiciones de salud les impidan asistir a sus instituciones educativas.

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La iniciativa, desarrollada mediante una alianza entre la Alcaldía de Cartagena, a través de la Secretaría de Educación Distrital, y el Hospital Serena del Mar, fortalece la articulación entre los sectores de salud y educación para garantizar la continuidad de los procesos pedagógicos de los pacientes pediátricos durante sus hospitalizaciones o tratamientos prolongados.

Esta apertura representa un nuevo avance en la apuesta del gobierno del alcalde Dumek Turbay Paz por una educación inclusiva y sin barreras, enmarcada en el Plan de Desarrollo Distrital ”Cartagena, Ciudad de Derechos”. Al inicio de la Administración, la ciudad contaba con una sola aula hospitalaria y se estableció como meta llegar a cuatro. Hoy, en el tercer año de gobierno, Cartagena no solo cumplió ese propósito, sino que lo superó, al contar con cinco aulas hospitalarias en funcionamiento.

Cartagena, referente en educación hospitalaria

La transformación de esta estrategia se refleja en cuatro grandes hitos:

* Pasamos de una a cinco aulas hospitalarias.

* Conformamos la primera planta de docentes del país dedicada a la atención educativa en aulas hospitalarias.

* Graduamos al primer estudiante mediante educación domiciliaria.

* Creamos la primera Filarmónica Hospitalaria de Cartagena.

Estos resultados consolidan un modelo de atención que reconoce la educación como parte fundamental del bienestar integral de los niños, niñas y adolescentes. Mantener el vínculo con el aprendizaje durante una enfermedad contribuye a su desarrollo emocional, social y cognitivo, reduce el riesgo de rezago académico y facilita su regreso a la institución educativa una vez finaliza su tratamiento.

La apertura contó con la participación del secretario de Educación Distrital, Alberto Martínez; directivos del Hospital Serena del Mar, y representantes de los sectores empresarial, académico y educativo, quienes destacaron la importancia de sumar esfuerzos para proteger los derechos y los proyectos de vida de la niñez.

“Una condición de salud no puede ser la razón por la que un niño, una niña o un adolescente se quede por fuera del sistema educativo. Cuando inició este gobierno, Cartagena tenía una sola aula hospitalaria; nos propusimos llegar a cuatro y hoy, en nuestro tercer año, ya tenemos cinco. Además, contamos con la primera planta de docentes del país para aulas hospitalarias. Esta nueva aula en el Hospital Serena del Mar demuestra que, cuando trabajamos en alianza, la educación llega hasta donde están nuestros estudiantes, incluso a una habitación de hospital”, afirmó Alberto Martínez, secretario de Educación Distrital.

Por su parte, Rafael González Molina, director del Hospital Serena del Mar, destacó el valor de esta iniciativa para humanizar la atención y preservar los proyectos de vida de los pacientes pediátricos.

“Cuando una niña, un niño o un adolescente ingresa a un hospital, no deja de ser estudiante. Tampoco deja de tener sueños, intereses y un proyecto de vida. Esta Aula Hospitalaria refleja nuestra convicción de que una situación de salud puede cambiar temporalmente la forma de aprender, pero no debe interrumpir el derecho a hacerlo. Gracias al trabajo conjunto con la Secretaría de Educación Distrital, Veneplast y nuestros demás aliados, hoy damos un paso importante para que la salud y la educación se encuentren alrededor de una misma persona y para que el aprendizaje continúe incluso durante el proceso de recuperación”, expresó.

Aprender también hace parte de la recuperación

El Aula Hospitalaria brindará atención a estudiantes de preescolar, básica primaria, básica secundaria y media, mediante una estrategia pedagógica flexible que tendrá en cuenta las condiciones particulares de cada paciente.

Para ello, se articularán las familias, las instituciones educativas de origen, la Secretaría de Educación Distrital y los equipos asistenciales del hospital, de manera que cada estudiante pueda avanzar en su proceso formativo sin que su situación médica interrumpa su trayectoria escolar.

Esta apuesta también está alineada con el Modelo de Atención Centrada en la Persona del Hospital Serena del Mar y con los principios de su Certificación Plata Planetree. Este enfoque promueve una atención integral que, además de responder a las necesidades clínicas, reconoce aspectos esenciales de la vida de los pacientes, como el aprendizaje, el desarrollo personal, los vínculos familiares y la construcción de sus proyectos de vida.

Una alianza que pone recursos al servicio de la educación

La puesta en marcha del aula contó con el respaldo de Veneplast, aliado estratégico que contribuyó con la dotación de materiales didácticos, papelería, recursos pedagógicos y otros elementos necesarios para adecuar un entorno propicio para el aprendizaje y el acompañamiento educativo de los pacientes pediátricos.

A esta iniciativa se sumará un Aula Móvil, desarrollada en alianza con la Universidad de San Buenaventura y la Secretaría de Educación Distrital. Esta herramienta permitirá llevar las actividades pedagógicas directamente hasta las habitaciones de los niños, niñas y adolescentes que, por su condición de salud, no puedan desplazarse al espacio educativo.

De esta manera, la estrategia amplía sus posibilidades de atención y permite ofrecer experiencias de aprendizaje más flexibles, cercanas y adaptadas a las necesidades de cada estudiante.

Leer también es cuidar

La jornada de apertura incluyó el encuentro especial «Leer también es cuidar», liderado por el escritor Darío Ruiz Henao y Diego Ángel, director de Nacho Lee, quienes compartieron reflexiones sobre el poder de la lectura y las historias para acompañar, despertar la imaginación y mantener vivo el vínculo con el conocimiento, incluso durante los procesos de enfermedad.

Con la apertura de esta quinta aula hospitalaria, Cartagena reafirma que el derecho a la educación no depende del lugar donde se encuentre un estudiante. La Alcaldía de Cartagena, a través de la Secretaría de Educación Distrital, y el Hospital Serena del Mar ratifican su compromiso de trabajar conjuntamente para garantizar que una condición de salud no se convierta en una barrera para el aprendizaje, los sueños y las oportunidades de futuro de niños, niñas y adolescentes.

Porque ningún niño debe dejar de aprender por estar enfermo y ningún sueño debe quedarse en pausa por una condición de salud.