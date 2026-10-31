Advierten periodo de mareas astronómicas en Cartagena

La Alcaldía de Cartagena, a través de la Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo de Desastres (OAGRD), hace un llamado a residentes, visitantes y turistas a adoptar medidas de precaución ante el periodo de mareas astronómicas que se registra en el litoral costero de la ciudad y que podría extenderse hasta el próximo 2 de noviembre.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

De acuerdo con la Dirección General Marítima (DIMAR) y el Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe (CIOH), este fenómeno natural, asociado a la influencia de la Luna y el Sol sobre el nivel del mar, podría generar alturas de marea de hasta 0,65 metros durante los próximos días.

La directora de la OAGRD, Gabriela Tinoco, explicó que este fenómeno no es exclusivo de Cartagena y que sus efectos varían según las características de cada zona costera. Por ello, reiteró la importancia de atender las recomendaciones de las autoridades.

Según los reportes de la DIMAR y el CIOH, estos son los horarios y alturas previstos:

Viernes 30 de octubre

3:11 p. m. — 0,65 m.

11:27 p. m. — 0,27 m.

Sábado 31 de octubre

4:14 p. m. — 0,64 m.

Domingo 1 de noviembre

12:02 a. m. — 0,23 m.

6:10 a. m. — 0,37 m.

9:22 a. m. — 0,34 m.

5:12 p. m. — 0,63 m.

Este comportamiento se prevé hasta el domingo 1 de noviembre, aunque existe la posibilidad de que continúe hasta el lunes 2 de noviembre, con alturas similares a las registradas el día anterior.

Para prevenir situaciones de riesgo, la OAGRD recomienda:

* Evitar ingresar al mar cuando se presenten fuertes oleajes.

* Mantenerse alejados de las zonas donde rompen las olas.

* Atender las indicaciones de las autoridades y organismos de emergencia.

* Consultar los reportes oficiales sobre las condiciones marítimas antes de realizar actividades en las playas.

La Alcaldía de Cartagena, a través de la OAGRD, mantendrá el seguimiento a las condiciones marítimas y reitera el llamado a la ciudadanía para actuar con prudencia, atender la información oficial y adoptar comportamientos seguros durante este periodo. La prevención es una responsabilidad de todos.