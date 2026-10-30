‘Mapaya’, líder de ‘Los Espartanos", fue entregado a autoridades de Colombia tras su extradición

Migracion entregó a las autoridades de Colombia a Jorge Isaac Campaz, alias “Mapaya”, líder de ‘Los Espartanos’ y sobre quien pesa 9 órdenes de captura.

El hombre líder de esta banda delincuencial que opera en Buenaventura, llegó al país por el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, en calidad de extraditado desde Bolivia, donde fue arrestado en la zona de Paurito en Santa Cruz, el 6 de abril de este año.

Alias “Mapaya”, ahora deberá responder ante las autoridades colombianas por presuntos delitos de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, homicidio agravado, concierto para delinquir agravado y desaparición forzada.

Líder de Los Espartanos

Jorge Isaac Campaz Jiménez, es uno de los principales cabecillas de la organización delincuencial ‘Los Espartanos’, una de las bandas más temidas y con mayor presencia en Buenaventura.

Alias “Mapaya”, es señalado de narcotráfico, el sicariato, la extorsión y el secuestro, delitos que deberá ahora pagar en la administración de Abelardo De La Espriella.