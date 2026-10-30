Evalúan daños que dejó el incendio en el barrio La Concepción de Cartagena

Tras una intensa jornada de trabajo para controlar el incendio que dejó en pérdida total al establecimiento Gigante del Hogar y provocó afectaciones en varios locales comerciales aledaños, el Cuerpo de Bomberos de Cartagena logró contener la conflagración y evitar que las llamas continuaran propagándose.

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De acuerdo con el teniente Canabal, para atender la emergencia fue necesario el apoyo de diferentes estaciones de Bomberos del norte del departamento, así como de los carrotanques de Aguas de Cartagena y del grupo de emergencias del Puerto de Cartagena, cuyos equipos se sumaron a las labores para controlar el fuego.

Por ahora, las autoridades trabajan para establecer las causas que originaron el incendio. Entretanto, los organismos de socorro continúan con las labores de enfriamiento y control para extinguir por completo los focos de fuego y evitar una nueva propagación.