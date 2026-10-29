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29 oct 2026 Actualizado 15:58

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¿Se debería restringir el ingreso de ‘influencers’ al Congreso? Esto dice el secretario del Senado

Diego González habló en 6AM W sobre la posibilidad de tomar medidas en el Congreso para garantizar el orden durante las sesiones.

¿Se debería restringir el ingreso de ‘influencers’ al Congreso? Esto dice el secretario del Senado

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