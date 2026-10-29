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Universidad del Norte celebra 60 años y se une a Vamos Pa’lante con millonario aporte para becas

La campaña Vamos Pa’lante, liderada por Caracol Radio y la Universidad de los Andes, nuevamente acompañará a aquellos estudiantes que ya comenzaron sus carreras universitarias y necesitan un respaldo adicional para evitar la deserción.

Uninorte se une a Vamos Pa’lante

En 6 AM W de Carcol Radio, Adolfo Meisel, rector de la Universidad del Norte, anunció la vinculación de la institución a la campaña Vamos Pa’lante. Además, se refirió a los 60 años de la institución, formando nuevas generaciones y contribuyendo al desarrollo de la región Caribe.

La Fundación Santo Domingo, entidad fundadora de la universidad en 1966 y actual miembro de su consejo directivo, realizará un parote de 120 millones de pesos. Con estos recursos se logrará financiar la matrícula de 10 estudiantes para que puedan culminar sus estudios.

La celebración de los 60 años de la Uninorte también ha estado marcada por una agenda activa. La universidad recibió a 60 líderes empresariales que dictaron 60 clases a los estudiantes. Asimismo, se llevó a cabo la maratón “Corre con Norte” en las categorías de 2K, 5K y 10K, cuyos fondos recaudados se destinaron en su totalidad a la financiación de becas.

La intención también conmemora los 100 años del nacimiento del escritor y periodista Álvaro Cepeda Samudio. Su billete fue donado a la universidad por su esposa, Teresa Manotas Llinás, conocida como Teresa Cepeda.

Por último, el rector Meisel resaltó el compromiso de la universidad con el medio ambiente. En noviembre se inaugurará una granja solar de 3 hectáreas de paneles solares desarrollada en alianza con la empresa Promigas.

¿Cómo donar a Vamos Pa’lante 2026?

Para sumarse a la campaña solidaria de Vamos Pa’lante 2026, usted podrá donar a través de los siguientes canales:

Cajas de los almacenes Olímpica e Ísimo

Cajeros de la Red Aval

Con la llave @vamospalante

En www.vamospalante.com.co

Desde Estados Unidos, en losandesfoundation.org

Escuche la entrevista en 6AM W de Caracol Radio:

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