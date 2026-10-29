“Tuve suerte de que no me mataran”: Relato de fotoperiodista que fue atacada por colonos israelíes

Heidi Levine, fotoperiodista estadounidense independiente quien ha dedicado gran parte de su carrera a cubrir el conflicto israelí-palestino, fue brutalmente agredida por colonos israelíes en Abu Falah (Cisjordania).

En entrevista con 6AM W de Caracol Radio, Levine contó que las dos personas que se metieron a salvarla de esta golpiza, también fueron atacados por colonos e incluso, la policía israelí los detuvo y los llevaron a la corte.

Por otro lado, reveló que al parecer, contó con mucha suerte porque la pudieron haber matado. “Tenía mi casco, mi chaqueta que me protegía, puse la cara en el suelo, en la arena para tratar de protegerla y si me hubiesen golpeado en la cara me hubieran afectado los ojos, o a lo mejor abierto el cráneo”, dijo.

Según contó, tiene heridas bastante fuertes, fue sometida a una cirugía en el dedo, le pusieron puntos porque se le podía ver el hueso, tiene costillas rotas, fracturas en otros lugares del cuerpo, moretones por todo su cuerpo y en heridas en el tobillo.

Hasta hoy, Levine pudo moverse de la cama y salir para ir al baño, pero este tipo de movimientos le causaban mucho dolor.

De este modo, afirmó que si sus colegas no hubieran intervenido, el ataque hubiera sido mucho más fuerte por parte de estos colonos.

En cuanto a los israelíes que habitan en el oeste de Jerusalén, en Tel Aviv, afirmó que aunque ellos saben de la situación no lo saben en su totalidad.

“Esto ha salido en los medios porque se documentó en video del momento en el que fui víctima, esto no tiene mucha atención internacional en medios cuando le ocurre a los civiles palestinos”, dijo.