Robos en almacenes de cadena aumentaron 25%: Fenalco desde Cartagena

Durante Góndola 2026, el encuentro más importante del retail iberoamericano que se realiza en Cartagena, FENALCO presentó los resultados del XXIV Censo Nacional de Mermas y Prevención de Pérdidas, elaborado por el gremio y la firma consultora WeTeam, con el apoyo de Sensormatic.

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Los resultados del estudio, correspondientes al año 2025, evidencian un preocupante incremento del robo externo en los grandes almacenes de cadena. Esta modalidad pasó de representar $92.137 millones en 2024 a $115.095 millones en 2025, un aumento del 25 %. De acuerdo con el censo, el 68 % de estos hurtos es atribuido a bandas organizadas, con un impacto económico estimado de $78.265 millones.

“Aunque este fenómeno se evidencia en los grandes formatos comerciales analizados, FENALCO advierte que la problemática podría extenderse al conjunto del comercio, incluidas las tiendas de barrio, por lo que resulta importante prestar atención a sus posibles efectos a lo largo de toda la cadena comercial, afirmó Jaime Alberto Cabal, presidente de FENALCO.

En contraste con el robo externo, el robo interno registró una disminución del 14 % en su impacto económico, al pasar de $67.948 millones en 2024 a $58.438 millones en 2025. Sin embargo, el censo evidencia cambios en las características de estos casos: la participación de las bandas organizadas aumentó del 33% al 40%. Los casos que involucran a empleados de nómina

propia pasaron del 41% al 48%, acercándose a los relacionados con personal tercerizado, que representan el 52 %.

Esconder mercancía en bolsos y prendas, la principal modalidad de hurto

Uno de los cambios más significativos identificados por el censo se presenta en las modalidades de robo externo. Esconder mercancía en prendas de vestir, bolsos y carteras pasó de representar el 9 % de los casos en 2024 al 33% en 2025, convirtiéndose en la modalidad más frecuente.

Le siguen la sustracción de mercancías mediante bolsas de aluminio, con el 11 % de los casos, y el uso de personas mayores, con el 9%. Por su parte, la utilización de menores de edad se identificó en el 5% de los casos reportados.

En cuanto al robo interno, la principal modalidad continúa siendo la participación de cajeros que permiten la salida de mercancía sin facturar, situación que representa el 17 % de los casos.

Chocolates y dulces encabezan la lista de los productos más robados

Otro hallazgo relevante del XXIV Censo Nacional de Mermas es el cambio en el ranking de los productos más hurtados. Los chocolates y dulces pasaron del quinto lugar en 2024 al primero en 2025, desplazando a los abarrotes, que encabezaban la lista el año anterior.

“Este cambio merece especial atención en un contexto de encarecimiento de determinados productos de consumo masivo. Hemos advertido sobre el impacto que los llamados impuestos saludables, que finalmente es un impuesto al barrio, pueden tener en los precios que pagan los consumidores y la importancia de evaluar sus posibles efectos sobre los hábitos de compra”, agregó el vocero de los comerciantes.

Asimismo, afirmó que resulta importante analizar si el incremento en los precios de ciertos productos, entre ellos los dulces y chocolates, puede estar generando incentivos para el hurto y su posterior comercialización ilegal a precios inferiores a los del mercado formal. Las bandas organizadas podrían aprovechar el mayor valor comercial de estos artículos para sustraerlos y venderlos en el mercado negro a un menor costo, una hipótesis que requiere especial atención por sus posibles efectos sobre la seguridad y la competencia en el comercio.

En el ranking de 2025, los artículos del hogar ocupan el segundo lugar, seguidos por los productos cárnicos y las carnes frías. Los abarrotes se ubican en la cuarta posición y los artículos de aseo personal, en la quinta.

“De cara a 2026, la alerta se mantiene: las seis regiones del país identifi can los chocolates y dulces, junto con el atún y los enlatados, entre las categorías que generan mayor preocupación en materia de prevención de pérdidas”, agregó el dirigente gremial.

TOP 5 productos más robados en 2025

1. Chocolates y dulces (puesto 5 en 2024)

2. Artículos del hogar

3. Productos cárnicos y carnes frías

4. Abarrotes (líder en 2024)

5. Artículos de aseo personal

Baja efectividad en la judicialización de los robos

A las pérdidas económicas y los cambios en las modalidades de hurto se suma la percepción de una respuesta judicial insufi ciente. Según las cadenas participantes en el estudio, solo el 17,6 % de los casos de robo externo termina en una judicialización efectiva. Para el robo interno, la proporción percibida es del 29,4 %.

Las diferencias regionales también son relevantes. En las principales ciudades, la efectividad percibida de las judicializaciones aumentó del 36 % en 2024 al 40 % en 2025. En las ciudades secundarias, en cambio, cayó del 19 % al 16 %.

De acuerdo con el informe, Bogotá concentra el 46,6 % de los robos reportados dentro de los establecimientos analizados y el 62,2 % de su impacto económico. Le siguen Medellín, con el 20,5 % de los casos, y Cali, con el 14,8 %.

El censo señala, además, que las cadenas atribuyen el 8 % de la merma actual a la reducción del personal de seguridad, un factor que refuerza la importancia de las estrategias de prevención, la vigilancia y el uso de tecnología.

La merma total superó los $917.000 millones

Además de las pérdidas asociadas al robo y al error, el estudio contabiliza la merma conocida, que incluye vencimientos, averías y desperdicios. En conjunto, la merma operativa representó pérdidas estimadas por $917.743 millones en 2025, frente a $856.938 millones en 2024.

Del total de la merma, el 58 % correspondió a pérdidas conocidas, equivalentes a $534.301 millones, mientras que el 42 % restante se relacionó con pérdidas desconocidas, entre ellas robos y errores, por $383.442 millones.

En materia de desperdicio, el volumen de productos perecederos descartados aumentó de 35.956 toneladas en 2024 a 42.650 toneladas en 2025. Por su parte, la proporción del desperdicio donado a bancos de alimentos pasó del 5 % al 14 %.

Ficha técnica: El XXIV Censo Nacional de Mermas y Prevención de Pérdidas fue realizado por FENALCO y We Team, con el apoyo de Sensormatic. Comprende el cierre contable y operativo de enero a diciembre de 2025 y utiliza información fi nanciera y estadísticas propias de las cadenas participantes, además de fuentes secundarias como el DANE y el Decreto 1469 de 2025.