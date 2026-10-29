Unidad Especial de Dijin y Fiscalía apoyan investigación por asesinato de ex secretario de gobierno

Cúcuta

Una Unidad Especializada de la Fiscalía General de la Nación, con apoyo de un grupo de investigadores de la Dijin ha llegado a Cúcuta para apoyar los actos urgentes que se han venido adelantando en el marco de la investigación que se sigue por el asesinato del ex secretario de gobierno Miguel Castellanos.

Las autoridades han venido analizando el recorrido del ex funcionario y apoyándose en videos del sector donde se produjo el hecho que le costó la vida al también precandidato a la alcaldía de Cúcuta.

Los interrogantes de los investigadores plantean varias situaciones:

¿Hubo impacto por accidente en la camioneta?

¿Porque descendió del vehículo?

¿Hubo diálogo con los victimarios?

¿Porque se encontraron dos armas de fuego en la escena del crimen? entre otros, que son materia de análisis por quienes tienen a su cargo esclarecer el asesinato.

Las autoridades además trabajan en la ruta de escape que utilizaron los sicarios que iban a bordo de una motocicleta Suzuki GN y acabaron con la vida de Castellanos.

En las próximos horas se realizará un homenaje póstumo y capilla ardiente en la sede de la alcaldía de Cúcuta, previo a sus honras fúnebres que se realizaran en horas de la tarde.