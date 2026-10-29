La historia de la colombiana que ayuda a migrantes detenidos por ICE por medio de la lectura

Tatiana Arévalo, es una colombiana que fue detenida en el año 2025 por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante una cita de seguimiento migratorio. Permaneció casi dos meses bajo custodia en California. Tras recuperar la libertad, convirtió una de las experiencias más difíciles de su detención en una iniciativa de acompañamiento para otros migrantes.

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Luego de este momento, la colombiana decidió lanzar la iniciativa “Letras que abrazan”: libros y mensajes de apoyo para migrantes detenidos por el ice. La iniciativa Letras que abrazan nació mientras Tatyana Arévalo permanecía detenida en California durante la Navidad y el Año Nuevo. Al descubrir que el carrito de lectura del centro solo tenía libros en inglés y mandarín, identificó la falta de materiales en español como una necesidad para quienes atraviesan el encierro lejos de sus familias.

El proyecto recolecta novelas, biblias, libros en español, materiales para colorear cartas anónimas con mensajes de apoyo. La primera entrega incluyó una caja con libros, biblias y hojas para colorear, acompañada de cartas escritas por amigas de Arévalo.

El propósito de Letras que abrazan es ofrecer compañía, distracción y conexión con el idioma materno a quienes permanecen detenidos. Arévalo busca ampliar la participación de la comunidad y mantener las donaciones en el centro donde estuvo recluida.

Experiencia en el Centro de detención:

“La experiencia comienza un día que me presento a mi cita migratoria, cuando yo llego había una protesta en la calle y como organizaciones que protegen a los inmigrantes, dicen “no entren porque hoy están deteniendo”, una vez yo ingreso al edificio, inmediatamente me ponen cadenas en el estómago, me amarran las manos y los pies, y efectivamente fui detenida ese día”, comentó la colombiana a 6AM W de Caracol Radio.

Contó que estuvo bajo condiciones extremadamente difíciles en los que aguantó mucho frío y fue trasladada en vehículos que llaman “las perreras”, agregó que en su condición migratoria no tiene antecedente penales ni citaciones.

¿Cómo nació la idea?

“En las cárceles de inmigrantes, esas detenciones no tienen librerías, pero tienen como un carrito que le ponen libros y van como rotando de unidad a unidad, yo me doy cuenta de que no hay libros en español solo libros en inglés”, es entonces cuando a ella se le ocurre aportar libros en español y cartas escritas por una de sus amigas.

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