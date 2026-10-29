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Choque por la pensional: Forero la calificó de “bomba” y Salamanca defendió el pilar solidario

La Cámara de Representantes subsanó los vicios de trámite que afectaban a la reforma pensional del gobierno de Gustavo Petro, la Ley 2138 de 2024. La mesa directiva de dicha corporación informará a la Corte Constitucional sobre el cumplimiento de lo ordenado para que el tribunal evalúe la constitucionalidad de lo actuado en la última sesión.

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El representante Jaime Raúl Salamanca por Alianza Verde explicó que el 90% de la reforma ya había sido declarada exequible por la Corte. Aunque la fecha inicial de entrada en vigencia de la ley está prevista para el 1 de abril de 2027, el Gobierno Nacional y Colpensiones pidieron ampliar el plazo.

Salamanca defendió la pensional destacando que el pilar solidario garantizará una renta básica para más de 3 millones de adultos mayores en extrema pobreza y acabará con las altas pensiones del Estado.

Admitió que la ley contiene “dos micos” identificados por la senadora Jennifer Pedraza relacionados con “comisiones adicionales de administración y la inversión de recursos” de los aportantes por parte de conglomerados económicos”.

Por su parte, el senador por el Centro Democrático, Andrés Forero, calificó la reforma aprobada como una “bomba pensional” que incrementó el pasivo del país.

Forero argumentó que los principales perjudicados son los cotizantes del pilar semicontributivo, a quienes se les obliga a esperar tres años más para acceder a los beneficios y se les elimina la opción de devolución de saldos, sustituyéndola por una renta vitalicia baja.

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