Hospital Padrino ha contribuido a salvar más de 35.000 pacientes en Colombia

Valle del Cauca

El programa Hospital Padrino, liderado por la Fundación Valle del Lili, busca fortalecer la capacidad de atención de instituciones de salud que atienden a poblaciones vulnerables, especialmente en zonas con acceso limitado a especialistas.

En entrevista con Caracol Radio, la doctora María Fernanda Escobar, líder de la estrategia Hospital Padrino, explicó que actualmente, la red cuenta con 425 hospitales en 27 de los 32 departamentos de Colombia. Según las cifras entregadas por la doctora Escobar, el programa ha contribuido a la atención de más de 35.000 pacientes y ha capacitado a más de 29.000 trabajadores de la salud, entre médicos, enfermeras y auxiliares.

Educación y telemedicina para salvar vidas

La estrategia cuenta con dos componentes fundamentales.

El primero está enfocado en llevar a los territorios protocolos, guías clínicas e información especializada para actualizar al personal de salud y fortalecer su capacidad de respuesta en la atención de patologías, contribuyendo así a salvar vidas.

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El segundo es la comunicación permanente entre los hospitales vinculados y los especialistas de la Fundación Valle del Lili. Este servicio permite resolver consultas médicas, orientar el manejo de pacientes y coordinar remisiones cuando se requiere atención de mayor complejidad. Este proceso se desarrolla en articulación con los gobiernos locales, departamentales y nacionales, aliados fundamentales para gestionar traslados, remisiones entre instituciones y otras acciones necesarias para garantizar la atención oportuna de los pacientes.

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Según explicó la doctora María Fernanda Escobar a Caracol Radio, el equipo de telemedicina responde las llamadas en un promedio inferior a dos minutos, con el compromiso de atender todas las solicitudes que recibe.

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La estrategia también contribuye a reducir los traslados innecesarios. Alrededor del 46 % de los pacientes atendidos mediante interconsultas digitales puede permanecer en su hospital de origen, con orientación especializada.

El Pacífico concentra casi la mitad de los hospitales de la red

De los 425 hospitales vinculados, 206 están ubicados en la región Pacífica. De acuerdo con la doctora Escobar, esta concentración responde a que la estrategia Hospital Padrino comenzó en el Pacífico colombiano y al trabajo articulado con las autoridades sanitarias del Valle del Cauca y Cauca.

La iniciativa también ha llegado a territorios como Guainía, Amazonas, Chocó y La Guajira, donde las dificultades geográficas y de conectividad representan desafíos para el acceso a servicios especializados.

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En el Valle del Cauca, el trabajo conjunto con la Secretaría Departamental de Salud ha permitido extender el acompañamiento a los municipios y fortalecer la atención de las poblaciones que más lo necesitan.

Reducción de la mortalidad materna y atención a otras enfermedades

Aunque el Hospital Padrino comenzó con énfasis en la atención obstétrica y pacientes en embarazo, actualmente también acompaña casos de accidentes cerebrovasculares, enfermedades oncológicas, traumatismos y atención de recién nacidos y niños.

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La estrategia hace seguimiento a indicadores como la mortalidad materna, la letalidad de pacientes en estado crítico y la mortalidad perinatal. Según la doctora Escobar, el Valle del Cauca pasó de 78 a 9,5 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos desde el inicio de la estrategia Hospital Padrino, acumulando cinco años con una reducción sostenida de este indicador.

La iniciativa mantiene, además, espacios de intercambio de conocimientos con parteras tradicionales, especialmente en el Pacífico, donde cumplen un papel importante en el acompañamiento de las mujeres gestantes.

Nuevas especialidades para ampliar la cobertura

La Fundación Valle del Lili proyecta ampliar el alcance de Hospital Padrino con iniciativas de detección temprana de cardiopatías congénitas en niños, áreas de denfermedades crónicas no transmisibles, atención de pacientes con hipertensión y diabetes de difícil control, y acompañamiento en enfermedades pulmonares obstructivas crónicas.

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También se contempla fortalecer las estrategias de vacunación preventiva y la atención de pacientes quemados, una problemática que, según Escobar, requiere especial atención en el Pacífico colombiano.

La doctora María Fernanda Escobar resaltó que el desarrollo de este modelo depende de la articulación entre hospitales, profesionales de la salud, autoridades territoriales y aliados que contribuyen a su sostenibilidad.

Hospital Padrino - Fundación Valle del Lili

El objetivo, explicó durante la entrevista con Caracol Radio, es reducir las desigualdades en el acceso a la salud y evitar muertes prevenibles, acercando el conocimiento especializado a las comunidades que enfrentan mayores barreras para recibir atención médica.