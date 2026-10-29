Dos mujeres fueron asesinadas a bala en el Atlántico en menos de 24 horas

Dos mujeres fueron asesinadas en hechos violentos registrados durante la mañana y la tarde de este miércoles 28 de octubre en los municipios de Galapa y Baranoa, en el Atlántico. En ambos casos, las primeras informaciones señalan que los ataques fueron perpetrados por hombres que se movilizaban en motocicleta.

El primero de los homicidios ocurrió en el barrio Mundo Feliz, en Galapa, donde Tatiana Hernández Díaz, de 41 años, fue asesinada a tiros cuando regresaba de dejar a su hijo en el colegio.

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De acuerdo con la información preliminar, la mujer fue interceptada en la calle 17 con carrera 33, cerca del megaparque del sector, por dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta. El parrillero habría desenfundado un arma de fuego y disparado en repetidas ocasiones contra ella.

La víctima murió en el lugar debido a la gravedad de las heridas.

Ataque a bala en una trocha de Baranoa

Horas después, un nuevo ataque armado se registró en la trocha Buena Vista, en el municipio de Baranoa, donde dos personas resultaron heridas por disparos.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 2:00 de la tarde. Según el reporte preliminar del Departamento de Policía Atlántico, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta dispararon contra las víctimas y posteriormente huyeron del lugar.

Los heridos fueron trasladados a la clínica Reina Catalina de Baranoa, donde recibieron atención médica. Sin embargo, Ana Cristina Ávila Ávila, de 25 años, falleció debido a la gravedad de las lesiones sufridas durante el atentado.

De acuerdo con organizaciones sociales, con el asesinato de Tatiana y Ana, la cifra de mujeres asesinadas en el Atlántico durante 2026 asciende a 65.