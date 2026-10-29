Con pancartas frente a juez de Puerto Colombia, exigen justicia para surfista que denunció acoso

Con pancartas y mensajes de rechazo al acoso sexual, habitantes de Puerto Colombia realizaron este miércoles 28 de octubre un plantón simbólico frente al despacho del juez primero promiscuo municipal, para exigir justicia en el caso de una surfista de 16 años que denunció presuntos actos sexuales en un sitio turístico de ese municipio del Atlántico.

Durante la manifestación, los participantes instalaron pancartas en las que expresaron su respaldo a la adolescente y reclamaron celeridad en el proceso judicial contra Juan Fernando Álvarez Torres, conocido como ‘Juancho Killy’.

Lea también: Dos mujeres fueron asesinadas a bala en el Atlántico en menos de 24 horas

«El acoso es delito, dejemos de normalizar», se leía en uno de los mensajes exhibidos durante la jornada. En otro, los manifestantes expresaron: «¡Exigimos justicia! Hay pruebas y evidencias suficientes del acoso sexual hacia una menor de edad».

El plantón se desarrolló un día antes de la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento contra Álvarez Torres, programada para este jueves 29 de octubre, a las 2:00 de la tarde. En esta diligencia se definirá si se impone una medida restrictiva de la libertad al procesado.

Familia pide protección ante presuntas amenazas

Mientras avanza el proceso judicial, la familia de la adolescente manifestó su preocupación por las presuntas amenazas que, según indicó, se habrían presentado después de la denuncia. Por esta razón, solicitó mayor acompañamiento de las autoridades para garantizar la seguridad de la menor de edad y de sus familiares.

Karen Chavarro, madre de la joven, ha insistido en que su principal petición es que se haga justicia y que las autoridades avancen en la investigación para esclarecer los hechos denunciados.

En el caso ya se realizaron las audiencias de legalización de captura e imputación de cargos. Sin embargo, el desarrollo de las diligencias tuvo inconvenientes por una solicitud de aplazamiento presentada por la defensa.

La audiencia de este jueves es clave para determinar la situación jurídica de Álvarez Torres frente a la solicitud de medida de aseguramiento.