Capturan a dos mexicanos señalados de articular alianza entre el CJNG y el Clan del Golfo

A través de su cuenta de X, el presidente Abelardo de la Espriella anunció la captura en Barranquilla de dos ciudadanos mexicanos conocidos con los alias de ‘La Patrona’ y ‘Pau’, señalados de articular una alianza criminal entre el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Clan del Golfo. El procedimiento se llevó a cabo mediante una operación conjunta de la Policía Nacional y el Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos, denominada ‘Lanza Roja’.

Frustran envío de una tonelada de cocaína

De acuerdo con el anuncio presidencial, la operación también permitió neutralizar el envío de una tonelada de cocaína hacia Estados Unidos y afectar una red criminal que presuntamente utilizaba a Costa Rica como plataforma para distribuir estupefacientes en América y Europa.

Lea también: Mesa Amplia de Mujeres alerta por 65 mujeres asesinadas en el Atlántico durante 2026

Gobierno anuncia persecución contra redes criminales

El presidente aseguró que las autoridades continuarán las acciones contra las estructuras vinculadas al narcotráfico y sus conexiones internacionales. “¡Vamos detrás de todos los enlaces del narcoterrorismo internacional!”, escribió en su publicación, en la que también advirtió que no dará tregua a quienes se lucran del tráfico de drogas.

“Los voy a perseguir hasta el último eslabón de sus estructuras criminales”, afirmó el mandatario, al destacar el alcance de la operación conjunta contra esta presunta red de narcotráfico.