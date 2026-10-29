Desafiando la respuesta médica: así fue el entrenamiento internacional liderado por la FAC

Colombia

La Fuerza Aérea Colombiana (FAC) lideró el Ejercicio Internacional Esculapio 2026, que reunió en Colombia a delegaciones de 12 países y entidades nacionales para fortalecer la respuesta coordinada ante emergencias de alta complejidad. Como parte de la fase operacional, se desarrolló un escenario simulado de contaminación radiológica, considerado el primero de esta naturaleza y magnitud realizado en el país.

¿Cómo fue el ejercicio internacional liderado por la FAC?

El ejercicio se desarrolló en dos escenarios complementarios; la fase académica tuvo lugar en la Universidad Militar Nueva Granada, sede Cajicá, Cundinamarca, donde se realizaron conferencias, ponencias y talleres para intercambiar conocimientos y preparar a los participantes en procedimientos de atención de emergencias, recuperación de personal y operaciones aeromédicas.

Posteriormente, la fase operacional se llevó a cabo en el Comando Aéreo de Combate No. 2 (CACOM2), en el departamento del Meta, con simulaciones diseñadas para poner a prueba las capacidades de respuesta en condiciones controladas.

En esta última fase se recrearon evacuaciones aeromédicas individuales y masivas, ataques con drones y, como uno de los principales hitos del ejercicio, una emergencia con múltiples víctimas y posible dispersión de material radiactivo, un escenario que puso a prueba la coordinación entre equipos operacionales, médicos y técnicos para evaluar riesgos radiológicos, delimitar zonas de seguridad, realizar labores de búsqueda y rescate, brindar atención prehospitalaria, ejecutar procedimientos de descontaminación y trasladar pacientes. Este fue el primer simulacro de esta naturaleza y magnitud realizado en Colombia, una oportunidad para fortalecer la seguridad nuclear, la preparación interinstitucional y la capacidad de respuesta ante una eventual emergencia radiológica.

Además de las delegaciones de Argentina, Brasil, Ecuador, Estados Unidos, Italia, México, Panamá, Perú, Portugal, República Dominicana, Reino Unido y Suecia, el ejercicio contó con la participación de entidades colombianas como la Defensa Civil Colombiana, la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia, la Cruz Roja Colombiana, el Ministerio de Salud y Protección Social, la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (DIJÍN), el Ministerio de Minas y Energía y la Gobernación del Meta. La articulación de estas instituciones permitió integrar capacidades técnicas, asistenciales, operacionales y de gestión del riesgo para responder de manera coordinada ante escenarios de alta complejidad.

El desarrollo de Esculapio 2026 permitió fortalecer el intercambio de experiencias entre organismos nacionales e internacionales y poner a prueba procedimientos conjuntos frente a situaciones que podrían comprometer la vida de numerosas personas. Los aprendizajes obtenidos durante las fases académica y operacional servirán como referencia para continuar fortaleciendo la interoperabilidad, la preparación del talento humano y la capacidad de respuesta ante emergencias complejas.

Con la mirada puesta en Esculapio 2028, la Fuerza Aérea Colombiana proyecta la continuidad de este espacio de cooperación y entrenamiento, orientado a consolidar capacidades conjuntas en operaciones aeromédicas y atención de emergencias de alta complejidad, reafirmando así su compromiso con la preparación permanente, la innovación y la articulación interinstitucional para proteger la vida.