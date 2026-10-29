Coosalud reactiva servicios de salud en siete IPS de Boyacá

La EPS reportó una reducción del 70 % en las quejas y avances en la atención de pacientes crónicos y la gestión de medicamentos.

Boyacá

La EPS informó que restableció la atención en siete instituciones prestadoras de salud del departamento y reportó una reducción del 70 % en las quejas de sus usuarios.

Coosalud EPS anunció la reactivación y normalización de los servicios de salud en siete instituciones prestadoras de Boyacá que presentaban cierres totales o parciales debido a restricciones presupuestales. La medida beneficia a cerca de 118.000 afiliados que tenían dificultades para acceder a determinados servicios.

Según la entidad, el restablecimiento fue posible gracias a las mesas de trabajo concertadas con la red hospitalaria, mediante las cuales se logró normalizar el 100 % de la atención en los siete prestadores priorizados.

Las instituciones que reactivaron sus servicios son la E.S.E. Hospital Regional de Chiquinquirá, JD Logística, DX Avanzado, Multimágenes, Interclínica AVA, Cárdenas Visión y Odontoclínicas.

Katerine Cabrera Donado, directora de la sucursal de Coosalud en Boyacá, destacó que estos avances buscan mejorar el acceso de los usuarios a los servicios médicos y reducir las barreras de atención en el departamento.

Uno de los principales avances es la apertura del servicio de hemodiálisis en la nueva Unidad Renal del Hospital Regional de Chiquinquirá, que permitirá atender a pacientes con enfermedades crónicas sin que deban desplazarse hasta Tunja para recibir este tratamiento.

“La apertura del servicio de hemodiálisis evita desplazamientos de nuestros afiliados de otros territorios hasta Tunja y representa un ahorro aproximado de seis horas de viaje por sesión”, señaló.

La sucursal de Coosalud tiene cobertura en 38 municipios de Boyacá, además de Yopal, en Casanare, y Barbosa, en Santander.

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De igual manera, la EPS, en alianza con la IPS Horisoes, adelanta jornadas extramurales de detección temprana de cáncer y tamizajes en municipios como Pajarito, Saboyá, Sogamoso, Chiquinquirá, Tunja, Buenavista, Belén y Cómbita.

En cuanto a los indicadores de atención al usuario, Coosalud reportó una disminución del 70 % en las peticiones, quejas y reclamos (PQR). De acuerdo con el balance de la entidad, las solicitudes pasaron de un máximo de 356 casos semanales a comienzos de septiembre a 107 durante la segunda semana de octubre.

Asimismo, el promedio diario de admisiones de tutelas disminuyó de 3,8 casos en septiembre a 2,8 en octubre.

Respecto a la entrega de medicamentos, la EPS realizó un comité técnico con el operador Discolmet, con el que logró resolver o activar la gestión logística del 58,5 % de los casos priorizados mediante tutelas y medidas especiales.

La entidad reactivó las auditorías concurrentes presenciales en centros hospitalarios para hacer seguimiento a la atención de los pacientes hospitalizados y sostuvo una jornada de diálogo con la Asociación de Usuarios (Asodeus) de Tunja.