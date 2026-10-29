Mesa Amplia de Mujeres alerta por 65 mujeres asesinadas en el Atlántico durante 2026

La Defensoría del Pueblo registró 21.723 delitos sexuales en Colombia entre enero y septiembre de este año 2026, de los cuales 4.719 los sufrieron mujeres mayores de 18 años; 16.450 niñas y adolescentes, y 250 Osignh-LGT.

El asesinato de una mujer en Galapa volvió a poner en evidencia la preocupación por la violencia contra las mujeres en el Atlántico. Ruth Pareja, integrante de la Mesa Amplia de Mujeres del departamento, advirtió que, según las cifras de la organización, 65 mujeres han sido asesinadas en lo corrido de 2026, y alertó sobre las condiciones de inseguridad que enfrentan niñas, jóvenes y mujeres en el territorio.

“Seguimos nosotros en un panorama bastante aterrador porque últimamente en el departamento del Atlántico el panorama nos muestra la inseguridad en que viven las niñas, las jóvenes y las mujeres en su territorio”, manifestó Pareja, quien también hizo referencia a las denuncias por presuntos abusos contra menores y otros hechos que han generado preocupación en la comunidad.

Piden acciones concretas ante el aumento de los casos

La dirigente social insistió en que las cifras deben llevar a las autoridades a revisar las fallas en las estrategias de prevención y en la articulación entre las instituciones. Según explicó, se necesitan acciones conjuntas en materia de educación, salud y bienestar, con énfasis en la formación desde la infancia para prevenir las violencias contra las mujeres.

“Quiere decir que no hay una articulación, quiere decir que no estamos intersectorialmente como instituciones articulados. Aquí tiene que haber un componente pedagógico, un componente educativo, de salud, de bienestar”, señaló.

Solicitan reunión con el Gobierno nacional

Pareja reiteró el llamado al presidente Abelardo de la Espriella para que convoque a organizaciones sociales, defensoras de derechos humanos, líderes comunitarias y demás sectores de la sociedad a construir una agenda conjunta que responda a las necesidades de las mujeres del departamento.

“Hoy nuevamente solicitamos por este medio al señor Abelardo de la Espriella y a quien corresponda convocar a los líderes y a los movimientos sociales, a las defensoras de derechos humanos, a toda la comunidad para que podamos hacer esa agenda de manera articulada”, expresó.

La representante de la Mesa Amplia de Mujeres también señaló que se requieren inversiones, infraestructura y voluntad política para mejorar las condiciones de seguridad. Además, aseguró que adelanta gestiones en Bogotá para buscar respaldo de congresistas y lograr que la situación del Atlántico sea atendida como una prioridad.