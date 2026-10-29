Demolición del motel Molino Rojo en Cali tras terremoto del 10 de agosto del 2026 / Foto: Alcaldía de Cali

Cali busca nuevas formas de mover su economía después del terremoto del pasado 10 de agosto. Una de las iniciativas es atraer más conciertos y espectáculos para que la llegada de visitantes se traduzca en ingresos para hoteles, restaurantes, transportadores, comerciantes y trabajadores vinculados a la organización de eventos.

La propuesta quedó plasmada en el Plan de Reactivación Anímica y Económica, presentado por el Ministerio de las Culturas, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la Alcaldía de Cali y Billboard Colombia, junto con empresarios del entretenimiento.

Según lo informado, la meta es atraer 126 eventos al año, convocar al menos a 530.000 asistentes locales y extranjeros y generar una derrama económica estimada en $875.000 millones anuales.

¿Cómo funcionaría el plan?

La programación propuesta se distribuiría en distintos escenarios: seis eventos en estadios, 20 en arenas y otros 100 en teatros y espacios externos.

Lo ideal es que Cali tenga actividades durante todo el año y no dependa únicamente de las temporadas de grandes celebraciones. Para la ciudad, atraer conciertos implica movilizar mucho más que la venta de entradas: quienes llegan a un espectáculo también pueden gastar en transporte, alojamiento, alimentación y otros servicios.

Ese movimiento es lo que se conoce como derrama económica. Por eso, el impacto que busca el plan no se limita a la industria musical, sino que podría extenderse a otros negocios que reciben a los visitantes y a las personas que trabajan alrededor de cada evento.

Sin embargo, el alcance real dependerá de que los espectáculos se concreten, de cuántas personas asistan y de cuánto movimiento económico generen.

La Alcaldía busca facilitar la llegada de espectáculos

Para convencer a los organizadores de llevar sus producciones a Cali, la administración local plantea mejorar las condiciones para realizar eventos y reducir algunas de las dificultades logísticas.

En ese proceso participará Corfecali, que servirá como enlace entre los empresarios y el Gobierno municipal. Entre los asuntos que deberá gestionar están las condiciones de uso de los escenarios, tarifas más favorables, trámites de permisos y la organización de una agenda que se mantenga activa durante el año.

El alcalde Alejandro Eder explicó que su administración ya venía trabajando en una estrategia para atraer eventos, pero que la emergencia hizo más urgente la búsqueda de alternativas para impulsar la actividad económica y cultural de la ciudad.

La intención es que los empresarios encuentren mejores condiciones para organizar espectáculos y que estos contribuyan a generar trabajo y consumo local.

¿Qué apoyos anunció el Gobierno Nacional?

Además de atraer eventos privados, el plan se apoya en instrumentos nacionales para promover proyectos culturales y respaldar a empresas.

La ministra de las Culturas, Paola Holguín, destacó CoCrea, un mecanismo que conecta proyectos culturales con recursos y ofrece beneficios tributarios a empresas que invierten en iniciativas que cumplen sus condiciones. También mencionó alivios temporales habilitados después del terremoto, incluida una reducción de la contribución parafiscal para los promotores de eventos.

Por su parte, el viceministro de Desarrollo Empresarial, Manuel Alejandro Naranjo, señaló las alianzas con Bancóldex e iNNpulsa para fortalecer a pequeñas y medianas empresas. También mencionó el Decreto 1417, que contempla apoyo a la nómina de empleadores afectados por la emergencia.

Naranjo reconoció que la situación fiscal limita la capacidad del Estado para hacer grandes inversiones. Por eso, planteó la importancia de articular los apoyos existentes y sumar al sector privado.

Los primeros espectáculos anunciados

Entre los eventos mencionados durante la presentación están el concierto de Nicky Jam, previsto para el 21 de noviembre, y el Super Concierto de la Feria de Cali, programado para el 27 de diciembre.

En la iniciativa también participan empresas dedicadas a la boletería y a la producción de espectáculos, como Tu Boleta, BeatHub Entertainment, Páramo Presenta, ALS Eventos, Villalón Group, Stage Eventos y Fénix Entertainment. Billboard Colombia cabe decir también que, ha actuado como articulador entre la industria musical, los empresarios y las entidades públicas.