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29 oct 2026 Actualizado 00:38

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Política

Así fue el choque en la plenaria del Senado por la presencia del caricaturista “Matador”

La senadora Isabel Zuleta, del Pacto Histórico, pidió que la plenaria lo escuchara, lo que desató una fuerte molestia de la bancada oficialista.

Plenaria del Senado. Foto: Colprensa

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En medio de una sesión plenaria que parecía rutinaria, la presencia del caricaturista Julio César González, conocido como ”Matador”, generó una fuerte controversia que pasó a los gritos y reclamos entre legisladores del oficialismo y la oposición.

La polémica se desató cuando la senadora Isabel Zuleta, del Pacto Histórico, pidió un espacio para que ”Matador” hablara en el atril. Este, además, apareció en el recinto con un cartel con una caricatura en el que volvió a cuestionar a la primera dama, Ana Lucía Pineda, por la transparencia en los recursos que ha recibido su fundación para la atención del terremoto.

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