¿Le pueden inmovilizar el carro o multarlo por un botiquín vencido? Esto dice el Código de Tránsito

Los conductores en Colombia deben llevar botiquín y equipo de carretera como parte del equipo de prevención y seguridad del vehículo, así lo plantea el Código Nacional de Tránsito. Sin embargo, existen dudas frente a si es necesario actualizarlo o tenerlo para evitar multas en los controles viales.

La razón es que dentro de la Resolución 3027 de 2010 y la Ley 769 de 2002 del Ministerio de Transporte, no existe una infracción de tránsito específica por llevar productos vencidos o incompletos dentro del botiquín. El detalle de la norma radica en que la resolución exige portar este elemento, pero no establece una lista de los productos que debe contener, ni una regla que sancione el vencimiento de los mismos.

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¿Qué dice la norma sobre el botiquín?

El artículo 30 de la Ley 769 de 2002 establece que ningún vehículo puede circular por la vías del territorio nacional sin tener el equipo de prevención y seguridad, lo que hace referencia a las herramientas mínimas para atender una emergencia durante el viaje. En la norma se establece que debe contener:

Un gato con capacidad para elevar el vehículo.

Una cruceta.

Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello.

Un botiquín de primeros auxilios.

Un extintor.

Dos tacos para bloquear el vehículo.

Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas.

Llanta de repuesto.

Linterna.

Es por ello que el porte del botiquín es obligatorio. Lo que no se establece es que productos debe contener ni su estado.

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¿De cuánto es la multa por no llevar botiquín?

La infracción corresponde a la C.11 del artículo 131 del Código Nacional de Tránsito.

Artículo 131. MULTAS. C.11. No portar el equipo de prevención y seguridad establecido en este código o en la reglamentación correspondiente — Ley 769 de 2002

En la que se contempla una multa de 15 Salarios Mínimos Legales Diarios Vigentes (SMLDV), lo que equivale a $875.445 para 2026, dado que el SMDLV equivale a un día de trabajo en Colombia.

La multa se impone por no tener el botiquín, esto significa que hay una diferencia entre no llevarlo y tenerlo vencido, pues el vencimiento o la falta de productos no está establecida como infracción de tránsito.

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¿Pueden inmovilizar un vehículo por no tener botiquín?

Entre las principales causas para la inmovilización de un vehículo se encuentran:

Documentación personal o del vehículo vencida o ausente.

Infracciones graves de comportamiento o seguridad.

Fallas técnicas o condiciones del vehículo.

Estacionamiento y abandono.

Esto quiere decir que el no tener botiquín o tenerlo vencido no es causal para la inmovilización del vehículo, dado que no se estipula dentro del código. Por ello, no se debe confundir la obligación de tener el botiquín con un justificante para inmovilizar el vehículo por la existencia o estado de los productos.

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¿Qué se debe hacer en caso de recibir multa o inmovilización?

En caso de recibir una multa o que le realicen la inmovilización del vehículo únicamente por tener productos vencidos en el botiquín, tenga en cuenta las siguiente recomendaciones del Ministerio de Justicia:

Revise la infracción señalada: Verifique el código y la conducta que aparecen en la orden de comparendo. Conserve los soportes: Guarde la orden de comparendo y, si es posible, fotografías del botiquín y de los productos cuestionados. Acuda a la autoridad de tránsito: Después de un lapso de 5 días puede presentar sus argumentos y ejerza su derecho a la defensa y contradicción. Solicite orientación oficial: consulte el concepto del Ministerio de Transporte y la normativa aplicable para sustentar su reclamación.

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¿Qué recomienda el Ministerio de Transporte a los conductores?

Aunque el vencimiento de los productos no constituye por sí solo una infracción de tránsito, es recomendable revisar periódicamente el botiquín y reemplazar los elementos para poder contar con ellos en caso de una emergencia.

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