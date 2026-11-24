El Ministerio de Transporte anunció algunos cambios en los plazos para hacer la primera revisión técnico-mecánica en Colombia. Las modificaciones quedaron oficializadas el 18 de noviembre de 2026 mediante la Circular Externa 20264000000427, un documento dirigido tanto a conductores como a la Policía de Tránsito, los Centros de Diagnóstico Automotor (CDA) y el RUNT.

¿Para qué carros aplica y cómo quedan los plazos de la técnico-mecánica?

La medida aplica exclusiva y específicamente para los vehículos nuevos particulares (automóviles, camionetas, camperos, de uso familiar o personal, sin contar motos). A partir de esta circular, el nuevo calendario para realizar la primera revisión se divide en dos grupos según la fecha de registro del vehículo:

Vehículos matriculados antes del 19 de mayo de 2023: La primera revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes será exigida a partir del sexto año contado desde la fecha de su matrícula , bajo las condiciones del artículo 52 de la Ley 769 de 2002.

La primera revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes será exigida a partir del , bajo las condiciones del artículo 52 de la Ley 769 de 2002. Vehículos matriculados desde el 19 de mayo de 2023: Mantienen la obligación de realizar su primera inspección a partir del quinto año contado desde la fecha de matrícula, conforme a la modificación introducida por el artículo 179 de la Ley 2294 de 2023.

En resúmen, los carros matriculados antes del 20 de mayo de 2023 deben realizar su primera revisión técnico-mecánica a los 6 años y los carros matriculados desde el 20 de mayo de 2023 deben realizarla a los 5 años.

¿Para quiénes no aplica la circular de la revisión técnico-mecánica?

La circular no aplica para los vehículos nuevos de servicio público ni para las motocicletas. Estos siguen con lo que dispone el artículo 52 de la Ley 769 de 2002.

¿Por qué cambió la norma de la revisión técnico-mecánica?

A tráves de la Circular Externa 20234000000637 del 19 de octubre de 2023, se estableció que los carros particulares nuevos debían realizar su primera revisión técnico-mecánica a los 5 años de haber sido matriculados, en lugar de los 6 años que se exigían anteriormente.

Sin embargo, el Ministerio de Transporte interpretó que este beneficio también podía aplicarse a los carros que habían sido matriculados antes de que entrara en vigencia dicha ley.

El Consejo de Estado consideró que esa interpretación no tenía suficiente respaldo legal y, por eso, ordenó suspender esa circular mientras se toma una decisión definitiva. En ese mismo sentido, tenga en cuenta que, según la circular, esta medida es provisional, pues todavía está pendiente la decisión definitiva del Consejo de Estado.

Finalmente, el Ministerio solicitó actualizar el sistema RUNT y las reglas de los Centros de Diagnóstico Automotor para evitar que se exija la revisión tecnicomecánica antes de la fecha que le corresponde a cada vehículo , incluso cuando se realiza un traspaso.

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