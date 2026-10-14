Ya puede ponerse al día con sus multas de tránsito: Bogotá ofrece el 60% de descuento en intereses

La Secretaría de Movilidad de la Calle 13 atiende largas filas de personas esperando a realizar multiples procedimientos (Colprensa - Mariano Vimos) / Mariano Vimos

Las personas que tienen obligaciones pendientes con la Secretaría de Movilidad cuentan con un alivio para ponerse al día. Se trata de un 60 % de descuento en los intereses de deudas que hayan entrado en mora antes del 30 de junio de 2024.

El beneficio cobija a quienes tengan multas por infracciones a las normas de tránsito y transporte, declaratorias de abandono y acuerdos de pago suscritos y vigentes.

De acuerdo con la Secretaría, “no aplica para obligaciones derivadas de sanciones por conducir en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias psicoactivas”.

“Invitamos a los conductores que cumplen las condiciones para acceder a este beneficio y aprovechar esta oportunidad para ponerse al día con sus obligaciones. El plazo va hasta el 21 de diciembre de 2026 para hacerlo y aprovechar este alivio”, dijo la secretaria de Movilidad, María Fernanda Ortiz.

¿Cómo acceder al descuento?

El proceso es sencillo y debe realizarse a través de los canales oficiales de la Secretaría de Movilidad:

1. Ingresar a la página web de la Entidad, www.movilidadbogota.gov.co o a través de ‘Mi Movilidad a un clic’.

2. Hacer clic en el botón ‘Consulta Comparendos’.

3. Consultar las obligaciones ingresando el tipo y número de documento de identidad o la placa del vehículo.

4. Verificar el valor a pagar con el beneficio aplicado y realice el pago en línea mediante PSE o descargue el volante de pago para hacerlo presencialmente a través de las sucursales bancarias de Banco de Occidente o Caja Social. También lo puede hacer por los corresponsales bancarios autorizados a nivel nacional.