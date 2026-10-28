¿Va a viajar en el puente de Halloween? Así operará el pico y placa regional este 2 de noviembre

El próximo 2 de noviembre será festivo en todo el país por la celebración del Día de Todos los Santos. La fecha original de dicha conmemoración es el 1 de noviembre, día en el que se honra a todos los santos.

En Colombia, sin embargo, la fecha se traslada por la Ley Emiliani, Ley 51 de 1983, norma que establece el traslado de los días festivos en el país que caen entre semana para el lunes siguiente, esto con el objetivo de crear fines de semana más largos y fomentar el turismo interno.

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¿Por qué se aplica el Pico y Placa Regional el día lunes?

Con base en la información compartida por la Secretaría Distrital de Movilidad, para el retorno del puente festivo se mantendrá vigente el esquema de Pico y Placa Regional habitual.

La medida aplica para todos los lunes festivos en los nueve corredores de ingreso a la ciudad, y busca ordenar el flujo vehicular ante el retorno masivo de viajeros.

Los horarios oficiales para el retorno del lunes 2 de noviembre son:

Entre las 12:00 del mediodía y las 4:00 de la tarde, solo podrán ingresar a Bogotá los carros particulares de placa que finalizan en número par: 0, 2, 4, 6 y 8.

Mientras que desde las 4:00 de la tarde hasta las 8:00 de la noche, el ingreso será únicamente para carros cuya placa termina en número impar: 1, 3, 5, 7 y 9.

Antes de las 12:00 del mediodía y después de las 8:00 de la noche, todos los vehículos pueden ingresar sin restricción.

La medida aplicará en los corredores principales definidos por la Alcaldía:

Autopista Norte, Autopista Sur, Calle 13, Avenida Calle 80, Avenida Carrera Séptima, Avenida Boyacá vía al Llano, Vía Suba-Cota, Vía a La Calera y Vía a Choachí.

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Pico y placa del 27 al 30 de octubre en Bogotá

Para quienes permanezcan en la ciudad, la Secretaría de Movilidad informó cómo opera el Pico y Placa para vehículos particulares esta semana, en horario de 6:00 de la mañana a 9:00 de la noche.

Según la programación oficial:

Martes 27: Pueden circular placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Miércoles 28: Pueden circular placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Jueves 29: Pueden circular placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Viernes 30: Pueden circular placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Sábado 31 de octubre y domingo 1 de noviembre no aplica la restricción.

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La recomendación de la Secretaría de Movilidad es planear los trayectos con anticipación y respetar las restricciones para evitar sanciones.