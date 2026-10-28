¿Las vacunas son solo para niños? Expertos piden al Ministerio de Salud ampliar la protección

Expertos en salud, representantes de pacientes y otros sectores pidieron al Ministerio de Salud fortalecer la inmunización de los adultos e incluirla como una prioridad en el Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030. La propuesta busca que el país establezca metas de vacunación para esta población, garantice los recursos necesarios y facilite el acceso a las dosis, especialmente para las personas mayores y quienes tienen enfermedades que aumentan el riesgo de sufrir complicaciones.

El llamado se hizo durante una mesa de trabajo organizada por el Consejo de las Américas con el apoyo de Pfizer. Allí, los participantes advirtieron que las coberturas de vacunación en adultos siguen siendo bajas, pese a que las vacunas pueden ayudar a prevenir enfermedades, evitar hospitalizaciones y reducir las muertes asociadas a infecciones.

Luis Jorge Hernández, coordinador del Observatorio de Salud de la Universidad de los Andes, señaló que Colombia está envejeciendo, pero la vacunación de las personas mayores no avanza al mismo ritmo. Por eso, insistió en que el país debe integrar esta protección a la atención médica habitual y garantizar presupuesto para ampliar su alcance.

¿Por qué preocupa la vacunación de los adultos?

Las cifras presentadas durante el encuentro muestran la importancia de prepararse para una población cada vez más envejecida. Cerca de 8,1 millones de colombianos tienen 60 años o más, lo que representa el 15,26 % de la población. Según las proyecciones del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), para 2070 este grupo podría representar el 36,77 % de los habitantes del país.

Esto significa que las políticas de salud deberán responder a las necesidades de una población mayor que puede enfrentar más riesgos frente a determinadas enfermedades. La vacunación no es exclusiva de los niños, en la adultez también puede ser necesaria, de acuerdo con la edad, los antecedentes de inmunización y las condiciones de salud de cada persona.

Gloria Zuccardi, representante de la Sociedad Colombiana de Pediatría, afirmó que los profesionales sanitarios deben revisar los esquemas de vacunación durante todas las etapas de la vida, no solamente en la niñez y la adolescencia. También destacó la importancia de informar a la población para que conozca las vacunas que necesita.

“Tenemos un compromiso desde los profesionales de la salud de concientizar y de revisar los esquemas de vacunación, no solo de los niños, niñas y adolescentes, sino también de las personas adultas, y hacer un llamado a la vacunación”.

¿Qué cambios piden al Ministerio de Salud?

Una de las principales propuestas es incluir objetivos concretos de vacunación para adultos y personas mayores en el próximo Plan Nacional de Desarrollo. Esto implicaría definir cuántas personas se busca proteger, cómo se financiará la estrategia y qué mecanismos se utilizarán para comprobar si las metas se cumplen.

Los expertos también pidieron avanzar en la reglamentación de la Ley 2406 de 2024, relacionada con el fortalecimiento de la vacunación como estrategia preventiva. Según Aurelio Mejía, representante de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo (AFIDRO), su implementación debe permitir actualizar periódicamente las estrategias de inmunización y garantizar una financiación suficiente y sostenible.

La propuesta contempla, además, priorizar vacunas contra enfermedades como la influenza, el neumococo y el virus sincitial respiratorio, de acuerdo con la edad y las condiciones de riesgo de cada grupo. La intención es que la prevención haga parte de una política continua y no dependa únicamente de campañas ocasionales.

El problema de la accesibilidad de las vacunas

Otro de los puntos discutidos fue la dificultad que enfrentan algunos adultos para identificar qué vacunas necesitan y dónde pueden recibirlas. Los participantes señalaron que, en muchos casos, la vacunación depende de que el propio paciente pregunte por ella, en lugar de que el personal de salud revise su esquema y le recomiende las dosis correspondientes.

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Para cambiar esta situación, propusieron aprovechar las consultas médicas para identificar las necesidades de vacunación y, cuando sea posible, aplicar las dosis durante la misma visita. También plantearon acercar los servicios a las comunidades mediante vacunación domiciliaria, puntos en farmacias y herramientas que permitan consultar dónde están disponibles las vacunas.

Jorge García, de la Fundación Retorno Vital, señaló que la financiación es importante, pero también lo es educar a la población y coordinar el trabajo entre el Ministerio de Salud y las secretarías departamentales y distritales. El objetivo, explicó, es lograr que las vacunas lleguen efectivamente a quienes las necesitan.

Los expertos también advirtieron que la información sobre vacunación está dispersa entre diferentes entidades. Mejorar el registro y el intercambio de datos permitiría identificar las regiones con menores coberturas y orientar los recursos hacia las comunidades que enfrentan mayores barreras de acceso.

El reto ahora es que estas propuestas se conviertan en medidas concretas para los próximos años. Los participantes plantearon que el Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030 debe establecer metas, financiación y mecanismos de seguimiento para fortalecer la vacunación durante toda la vida. La discusión busca que los adultos, especialmente las personas mayores y quienes tienen mayor riesgo de complicaciones, también estén incluidos en las estrategias de prevención del país.