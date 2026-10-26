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26 oct 2026 Actualizado 15:02

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70 adultos mayores de Cartagena se están formando como Guardias Ambientales

Ejemplo de compromiso ambiental en los Centros de Vida de Ricaurte y Chiquinquirá

70 adultos mayores de Cartagena se están formando como Guardias Ambientales

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La Guardia Ambiental Colombiana, en apoyo al Establecimiento Público, EPA Cartagena, desarrolla estas jornadas de educación ambiental con esta población, demostrando que la conciencia ambiental no tiene edad.

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En el Centro de Vida Ricaurte, en Olaya Herrera sector Ricaurte, 49 abuelos participaron activamente en una jornada sobre correcta disposición y separación de residuos sólidos desde la fuente, apoyo a los recicladores de oficio y protección de la fauna silvestre.

En el Centro de Vida de Chiquinquirá, se vivió una jornada lúdica similar, además de un diálogo intergeneracional. Fue un espacio de memoria, donde los adultos mayores compartieron sus recuerdos de cómo eran los manglares y la Ciénaga de la Virgen hace décadas y los cambios ambientales que han presenciado en Cartagena.

“Ellos tienen la historia del territorio en su memoria y hoy tienen la voluntad de protegerlo. Nos enseñan que nunca es tarde para aprender y aportar su grano de arena por la conservación ambiental. Pequeñas acciones en casa que ayudan en grande a recuperar nuestro ambiente”, destacó Roberto Ruiz, director de la Guardia Ambiental.

Ambas jornadas contaron con material didáctico y espacios participativos, y los asistentes se comprometieron a replicar lo aprendido con sus familias y vecinos, convirtiéndose en multiplicadores ambientales en sus comunidades.

Con estas acciones, la Guardia Ambiental continúa fortaleciendo el trabajo comunitario en la Localidad 2, de la mano con la gente y promoviendo prácticas responsables que contribuyen a la economía circular y a la recuperación de nuestros ecosistemas.

Erix Montoya Bustos

Erix Montoya Bustos

Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...

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