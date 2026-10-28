JEP desconoce el paradero de ‘Yako’, vinculado al caso Miguel Uribe y le quita beneficios

Los exintegrantes del último Secretariado de las Farc reiteraron su compromiso, mientras piden garantías para el proceso de reincorporación. Foto: JEP

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le quitó el beneficio de libertad condicionada al exintegrante de las Farc-EP Kendry Téllez Álvarez, conocido como alias Yako, quien es investigado por su presunta participación en el magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay, ocurrido el 7 de junio de 2025 en Bogotá.

La decisión fue adoptada por la Sala de Amnistía o Indulto mediante la Resolución SAI-SUBA-IC-D-022-2026, del 9 de octubre de 2026. La magistratura determinó que Téllez incumplió gravemente el régimen de condicionalidad, debido a que lleva varios meses sin comparecer ante la jurisdicción ni informar sobre su paradero.

El beneficio que perdió estaba relacionado con la condena que recibió por el delito de secuestro extorsivo agravado, cometido durante su pertenencia a las antiguas Farc-EP en el marco del conflicto armado.

La JEP constató que el excombatiente incurrió en una omisión prolongada de sus obligaciones, al no presentarse ante las autoridades judiciales y permanecer fuera de su alcance.

Por esta razón, el tribunal requirió al Juzgado 21 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá para que materialice la decisión. A partir de esta determinación, el juez de la jurisdicción ordinaria podrá expedir las órdenes de captura correspondientes.

Investigado por el magnicidio de Miguel Uribe

La decisión de la JEP coincide con información reportada por la Fiscalía General de la Nación, que adelanta una investigación por el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay.

Según los elementos conocidos en la justicia ordinaria, Téllez Álvarez es investigado como presunto articulador de la disidencia Segunda Marquetalia y posible coordinador logístico del atentado. En el proceso figura una orden de captura expedida por el Juzgado 60 Penal Municipal de Bogotá.

Sin embargo, la JEP aclaró que la responsabilidad penal de Téllez por el homicidio del congresista debe establecerse en la jurisdicción ordinaria, que es la encargada de esclarecer los hechos.

La magistratura también precisó que la información recopilada hasta el momento es insuficiente para concluir que el compareciente se hubiera reincorporado a una estructura armada. Por tanto, cualquier valoración sobre esa posible vinculación deberá realizarse sin invadir las competencias de la justicia ordinaria.

Las obligaciones ante la justicia transicional

En su decisión, la Sala de Amnistía o Indulto recordó que los tratamientos penales especiales no son beneficios incondicionales, sino que dependen del sometimiento efectivo a la justicia, el compromiso con el proceso de paz y el cumplimiento de las obligaciones de verdad y no repetición.

Para la magistratura, la prolongada ausencia de Téllez y los indicios sobre una posible reactivación de actividades relacionadas con la criminalidad organizada comprometen los fundamentos de la justicia transicional.