ONCA: 48.000 menores fueron afectados por el conflicto armado en Colombia en lo corrido de 2026

Colombia

A través del boletín de monitoreo #35 del Observatorio de Niñez y Conflicto Armado (ONCA) de la COALICO, más de 48,003 niñas, niños y adolescentes se han visto afectados por el conflicto armado en el país, lo que ha causado grandes impactos sobre sus vidas y sus derechos.

En el primer semestre del 2026 el observatorio documentó 165 eventos que afectaron directamente a esta población, entre ellas condiciones como el desplazamiento forzado, las restricciones al acceso de suministros básicos, la vinculación por parte de grupos armados y los ataques contra instituciones educativas, evidencian la gravedad de la situación.

Boletín #35 del Observatorio sobre Niñez y Conflicto Armado (ONCA) de la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia (COALICO) Ampliar Boletín #35 del Observatorio sobre Niñez y Conflicto Armado (ONCA) de la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia (COALICO) Cerrar

El Boletín de Monitoreo #35

Departamentos como Antioquia, Cauca, Norte de Santander, Nariño y Valle del Cauca, son algunas de las zonas en las que se registraron más eventos relacionados con el conflicto armado.

Dichos impactos se han producido de manera individual como colectiva. Entre las principales afectaciones se encuentra:

El desplazamiento forzado y el refugio en otras zonas: 53 eventos. La vinculación de niñas, niños y adolescentes por parte de grupos armados y delictivos: 47 eventos. Bloqueos de suministros y servicios básicos: 33 eventos. Ataques y ocupaciones de escuelas, hospitales o otros bienes civiles: 29 eventos. Violaciones e infracciones contra el derecho a la vida e integridad personal: 26 eventos Violaciones e infracciones contra la libertad personal: 10 eventos. Violaciones e infracciones al derecho a la libertad sexual: 1 evento.

Del mismo modo, la organización atribuyó los eventos de conflicto armado con afectación directa sobre niñas, niños y adolescentes en las siguientes categorías de presuntos actores involucrados:

Las disidencias de las FARC-EP encabezaron el listado, con 56 eventos y un 33,94 % del total.

encabezaron el listado, con 56 eventos y un 33,94 % del total. Actores sin identificar , con 53 eventos y un 32,12 %.

, con 53 eventos y un 32,12 %. El Ejército de Liberación Nacional (ELN) fue responsable de 24 eventos y el 14,55 %.

fue responsable de 24 eventos y el 14,55 %. Más de un actor armado , reflejando la disputa territorial simultánea entre múltiples estructuras señaladas , con 18 eventos registrados y representando el 10,91%.

, reflejando la , con 18 eventos registrados y representando el 10,91%. Las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada con 5 eventos y el 3,03 %.

con 5 eventos y el 3,03 %. El Clan del Golfo con 4 eventos registrados y el 2,42 %.

con 4 eventos registrados y el 2,42 %. Grupos de crimen organizado , 3 eventos y el 1,82 %.

, 3 eventos y el 1,82 %. La Fuerza Pública, 2 eventos y representando el 1,21 %.

Casi un tercio de los eventos presentados durante el primer semestre de 2026, no presenta un actor armado. Situación que ha generado gran revuelo, porque evidencia las limitaciones de acceso, verificación en campo y también los desafíos que enfrenta el seguimiento de la entidad sobre las violaciones e infracciones de esta población en contextos de acceso restringido.

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El impacto de víctimas por categoría

Entre enero y junio del 2026, el ONCA verificó 26 eventos únicos relacionados con las violaciones e infracciones contra el derecho a la vida e integridad personal, con 64 niñas, niños y adolescentes afectados. Esto representa un incremento frente al mismo periodo de 2025, en el que se documentaron 20 eventos y 39 víctimas.

En la categoría de violaciones e infracciones contra la libertad personal, fueron verificados 10 eventos con más de 1,714 afectados. Mientras que en 2025, 117,008 de las víctimas eran parte de un evento único de coacción masiva ocurrida en Buenaventura (Valle del Cauca), donde las estructuras criminales “Los Shottas” y “Los Espartanos” amenazaron a la población para restringir su libre circulación y su salida de las viviendas en determinados horarios.

Igualmente, el ONCA verificó un evento de violación e infracción al derecho de la libertad sexual, correspondiente a un adolescente de 16 años en el departamento de Caquetá.

Durante el primer semestre de 2026, la categoría de ataque y ocupación de escuelas, universidades, hospitales y otros bienes civiles, afectó directamente a 11,422 niñas, niños y adolescentes, de los cuales 29 casos fueron verificados por la ONCA. Mientras que en el mismo periodo de 2025, se reportaron 11 eventos con al menos 2,894 víctimas.

En cuanto a la categoría relacionada con el bloqueo de suministros básicos, la organización revisó 33 eventos con 31,341 víctimas. En el 2025 se registraron 25 eventos con 213.281 casos directos a esta población, con el 18% de afectados pertenecientes a pueblos indígenas y el 19% que hacen parte de las comunidades afrodescendientes.

El apartado de desplazamiento forzado y refugio concentró el mayor número de eventos del semestre: 53 casos, con 4.814 niñas, niños y adolescentes afectados. En comparación con el mismo periodo de 2025, se registraron 23 eventos con al menos 28.846 niñas, niños y adolescentes víctimas y los siguientes porcentajes:

9,9% de las víctimas son indígenas .

de las víctimas son . 4,7% de las víctimas son afrodescendientes .

de las víctimas son . 1,2% de las víctimas son venezolanos .

de las víctimas son . 0,2% de las víctimas son ecuatorianos.

En relación con el análisis realizado hacia la vinculación de niñas, niños y adolescentes por parte de grupos armados y delictivos, el ONCA verificó 47 eventos de vinculación, que afectaron a 112 niñas, niños y adolescentes. En el mismo periodo de 2025 se habían registrado 38 eventos con 175 víctimas, sin que se identificaran casos de vinculación a campañas cívico-militares en ese semestre.

¿Cuál es el llamado que hace el observatorio?

Desde el Observatorio sobre Niñez y Conflicto Armado (ONCA) de la COALICO, se busca seguir fortaleciendo los procesos de seguimiento a la población vulnerable en el país y brindar acciones para consolidad estas capacidades en Ecuador, Venezuela y Perú.