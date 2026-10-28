Empresarios en Cúcuta están sobreviviendo con apenas el 50% de sus ventas: Cámara de Comercio

Diego Gómez desde la Gerencia de Competitividad de la Cámara de Comercio habló en 6AM W de Caracol Radio sobre los sectores productivos y cómo han bajado sus cifras por la inseguridad en Cúcuta.

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“En el sector hotelero, ellos tienen un software especializado que los mide y ellos están llegando a cifras de ocupación aproximadamente del 45 y 48%, muy por debajo de su punto de equilibrio”, comentó Diego Gómez. Agregó que en los demás sectores las cifras también son muy similares.

¿Cuáles son los factores que inciden?

“La inseguridad es una arista muy importante que nos ha afectado como región, pero obviamente hay que mirar muchos factores como el dólar que disminuyó su valor y obviamente esto para el venezolano significa menos capacidad adquisitiva al momento de ir a realizar sus compras en Cúcuta”.

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Vendedores informales:

“Nosotros desde la misionalidad de nosotros como Cámara de Comercio de Junta tenemos una inmensidad de proyectos y programas para el fortalecimiento de los emprendedores y los empresarios, y nosotros nos estamos invitando y capacitándolos para eso”.

Hizo un llamado al Gobierno Nacional para que revise lo que está pasando en Cúcuta y en Norte de Santander.

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