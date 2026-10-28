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28 oct 2026 Actualizado 14:07

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“No quiero hablar, tengo temor”: el drama de los habitantes y el periodismo amenazado en Cúcuta

La situación de orden público en Cúcuta y su área metropolitana atraviesa un panorama complejo debido a la disputa territorial de más de 20 bandas delincuenciales.

“No quiero hablar, tengo temor”: el drama de los habitantes y el periodismo amenazado en Cúcuta

“No quiero hablar, tengo temor”: el drama de los habitantes y el periodismo amenazado en Cúcuta

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6AM W de Caracol Radio llegó al barrio El Escobal, de Cúcuta, cerca del Puente Internacional Francisco de Paula Santander, para conocer de primera mano el temor que ha apoderado de los habitantes ante la situación de orden público que atraviesa la región tras el asesinato del exsecretario de Gobierno, Miguel Castellanos, los atentados con explosivos y la presencia de estructuras criminales.

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Maria José Castro

Maria José Castro

Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...

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