“No quiero hablar, tengo temor”: el drama de los habitantes y el periodismo amenazado en Cúcuta
La situación de orden público en Cúcuta y su área metropolitana atraviesa un panorama complejo debido a la disputa territorial de más de 20 bandas delincuenciales.
“No quiero hablar, tengo temor”: el drama de los habitantes y el periodismo amenazado en Cúcuta
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
6AM W de Caracol Radio llegó al barrio El Escobal, de Cúcuta, cerca del Puente Internacional Francisco de Paula Santander, para conocer de primera mano el temor que ha apoderado de los habitantes ante la situación de orden público que atraviesa la región tras el asesinato del exsecretario de Gobierno, Miguel Castellanos, los atentados con explosivos y la presencia de estructuras criminales.
Noticia en desarrollo
Escuche EN VIVO Caracol Radio:
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Directo
Escucha el audio
Maria José Castro
Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...