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Crisis de seguridad en Cúcuta se alimenta en Catatumbo y por la complicidad institucional: defensor

En entrevista con 6AM W de Caracol Radio, el defensor de derechos humanos y director del observatorio del delito de la Fundación Progresar, Wilfredo Cañizares, aseguró que la crisis de seguridad en Cucura es el resultado de décadas de abandono y una reconfiguración del poder del narcotráfico en la zona.

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Según el defensor, la dinámica delictiva ha cambiado con la aparición de nuevos compradores de coca en el Catatumbo y nuevas estructuras criminales que operan en el área metropolitana y en la frontera con Venezuela.

Sobre la conexión entre Cúcuta y Catatambo, Cañizares comentó que es indivisible, con más de 40.000 hectáreas de coca, presencia de organizaciones guerrilleras y redes de narcotráfico.

Añadió que la respuesta de los gobiernos locales, departamental y nacional ha sido ineficaz, limitándose a aplicar las mismas medidas como la restricción de parrilleros sin abordar la complejidad de la frontera.

Cañizares adictió que el problema de fondo radica en una complicidad institucional y política que se remonta a décadas atrás, con antecedentes como las alianzas del exalcalde Ramiro Suárez en 2003 con las Autodefensas Unidas de Colombia. “Esta penetración de dineros ilegales alcanza incluso a miembros de la Policía Metropolitana de Cúcuta, quienes figuran en las nóminas de bandas criminales”, agregó.

En este escenario de ilegalidad, señaló que el poder delictivo y de contrabando está asociado a un actor conocido como ‘El Faraón’, quien manejaría el gran contrabando y ha diversificado sus operaciones hacia actividades legales como los casinos y, de manera alarmante, la contratación oficial del Estado.

Escuche la entrevista en 6AM W de Caracol Radio:

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