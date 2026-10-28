Crisis de seguridad en Cúcuta se alimenta en Catatumbo y por la complicidad institucional: defensor
El director del observatorio del delito de la Fundación Progresar, Wilfredo Cañizares, aseguró que la actividad delictiva ha cambiado con la aparición de nuevos compradores de coca en el Catatumbo y nuevas estructuras criminales
Crisis de seguridad en Cúcuta se alimenta en Catatumbo y por la complicidad institucional: defensor
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En entrevista con 6AM W de Caracol Radio, el defensor de derechos humanos y director del observatorio del delito de la Fundación Progresar, Wilfredo Cañizares, aseguró que la crisis de seguridad en Cucura es el resultado de décadas de abandono y una reconfiguración del poder del narcotráfico en la zona.
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Según el defensor, la dinámica delictiva ha cambiado con la aparición de nuevos compradores de coca en el Catatumbo y nuevas estructuras criminales que operan en el área metropolitana y en la frontera con Venezuela.
Sobre la conexión entre Cúcuta y Catatambo, Cañizares comentó que es indivisible, con más de 40.000 hectáreas de coca, presencia de organizaciones guerrilleras y redes de narcotráfico.
Añadió que la respuesta de los gobiernos locales, departamental y nacional ha sido ineficaz, limitándose a aplicar las mismas medidas como la restricción de parrilleros sin abordar la complejidad de la frontera.
Cañizares adictió que el problema de fondo radica en una complicidad institucional y política que se remonta a décadas atrás, con antecedentes como las alianzas del exalcalde Ramiro Suárez en 2003 con las Autodefensas Unidas de Colombia. “Esta penetración de dineros ilegales alcanza incluso a miembros de la Policía Metropolitana de Cúcuta, quienes figuran en las nóminas de bandas criminales”, agregó.
En este escenario de ilegalidad, señaló que el poder delictivo y de contrabando está asociado a un actor conocido como ‘El Faraón’, quien manejaría el gran contrabando y ha diversificado sus operaciones hacia actividades legales como los casinos y, de manera alarmante, la contratación oficial del Estado.
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Maria José Castro
Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...