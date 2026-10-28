Unos 200 pasajeros de Europa y América fueron desembarcados de crucero sin combustible en Camboya. (Photo by: Peter Titmuss/UCG/Universal Images Group via Getty Images. Imagen de referencia / UCG

Un total de 203 pasajeros procedentes de América, Europa y Australia quedaron varados en Camboya después de que el crucero en el que viajaban desembarcarse en el suroeste del país y anunciase una interrupción de la navegación debido a la falta y el encarecimiento del combustible.

El vicegobernador de la provincia camboyana de Preah Sihanouk, Long Dimanche, confirmó este miércoles a EFE que la embarcación MV Odyssey, con 156 tripulantes y atracada en la ciudad de Sihanoukville, debía zarpar hoy, pero aún “está trabajando para resolver la situación”.

“Según la información recibida, se prevé que el buque recargue combustible y parta de Camboya el 31 de octubre”, sostuvo el político.

La compañía estadounidense Villa Vie Residences informó el martes de la suspensión de operaciones en su barco, con bandera de Bahamas, donde muchos de los pasajeros vivían de forma permanente tras haber comprado derechos prolongados sobre sus cabinas para acceder al “modelo de vida global en el mar” que ofrece la empresa.

En un comunicado, la compañía explicó que los costes de combustible “han aumentado drásticamente en las regiones” en las que opera en Asia, donde el gasto mensual por cabina pasó de un promedio histórico de 1.800 dólares a hasta 8.000 dólares en los últimos meses.

“La compañía no puede simplemente trasladar aumentos de esa magnitud a los residentes, y el déficit resultante ha colocado su modelo operativo actual bajo una presión financiera insostenible”, señala el escrito, en el que se alude a la guerra en Irán, iniciada el pasado febrero, como detonante del alza en los precios.

Por ello, Villa Vie Residences ha anunciado una reestructuración y recapitalización durante los próximos 60 días, sin que se conozcan de momento detalles de estos planes, mientras “continúa evaluando posibles caminos a seguir”.

Por su parte, el vicegobernador dijo a EFE que algunos pasajeros que contaban con los medios económicos decidieron abandonar Camboya por vía aérea en las últimas horas, “mientras que otros permanecen en la ciudad a la espera de novedades”, sin precisar números.

“A diferencia de los cruceros convencionales, muchos pasajeros a bordo del Odyssey vendieron sus casas y otros bienes en sus países de origen para adquirir el derecho a residir permanentemente en la nave. La orden de desembarcar de manera tan abrupta ha dejado a numerosos jubilados y trabajadores en remoto prácticamente sin hogar y a miles de kilómetros de sus países”, expuso Sihanouk.

Los pasajeros, prosiguió, recibieron una notificación el martes siete horas antes de ser desalojados de la embarcación.

“Aunque la empresa coordinó alojamiento temporal y cierta asistencia en Sihanoukville, la dirección confirmó, según se informa, que no costeará los vuelos de regreso de los pasajeros a Norteamérica, Europa o Australia”, remarcó Long Dimanche.

El crucero estuvo antes en Tailandia y tenía previsto seguir hacia Vietnam desde Camboya.