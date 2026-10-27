Gobierno trasladará recursos de obras del metro de Bogotá y calle 13 para adición presupuestal 2026

Las comisiones económicas de Cámara y Senado acaban de aprobar la devolución del presupuesto nacional presentado por el gobierno Petro por $575 billones.

En medio de su defensa ante las comisiones económicas del Congreso de la adición de recursos para el Presupuesto de 2026, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, aseguró que recursos de la Línea 1 del metro de Bogotá y de la calle 13, que no están comprometidos, se moverán para enfrentar el Fenómeno de El Niño.

“Esos recursos provienen de una solicitud que se realizó durante el gobierno anterior y que se ha concluido en el gobierno actual para reprogramar la evaluación de dos obras importantes, que son la calle 13 en Bogotá y el metro en la línea 1. Y por lo tanto, esos recursos provienen de obras que se realizan en Bogotá y por lo tanto los sistemas de transporte de otras regiones del país no se van a ver afectados”, afirmó el jefe de la cartera de Hacienda.

Acto seguido explicó que para la calle 13 se reprograman $ 437.000 millones y para la Línea 1 del metro $ 313.000 millones de pesos.

Es decir, se moverán alrededor de 750.000 millones de pesos.

Tras desatarse una polémica, Gómez defendió ese traslado de recursos y señaló que “Petro movió los desembolsos de la Línea 1 del Metro de 2026 a 2027 (…) le quitó a la ciudad esos recursos”.

“Les recuerdo a todos los de la oposición, que nos señalan de quitarle recursos a Bogotá, que fue Gustavo Petro quien lo hizo, cuando siendo Presidente firmó el otrosí al convenio de cofinanciación y movió los desembolsos de la Linea 1 del Metro de 2026 para 2027 en adelante.Petro le quitó a la ciudad esos recursos. Y adivinen! NO los ejecutó. Nosotros sí somos responsables con los recursos públicos y les estamos dando buen uso para mitigar la amenaza de apagón en la Costa Caribe”, aseveró en redes sociales.

¿Por qué se hace el traslado?

El Ministerio de Hacienda hizo esta solicitud de 3,9 billones de pesos para que se adicionen al presupuesto de 2026. Específicamente serán $ 1,2 billones para enfrentar la emergencia y evitar un apagón por el Fenómeno de El Niño y otros $ 2,7 billones de pesos para financiar la reconstrucción.

Los $ 1,2 billones serán de reasignación de apropiaciones sin comprometer, por lo que no aumenta el presupuesto. Estos llegarán al Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos, que paga a las generadoras térmicas.

Sobre los 2,7 billones para atender la reconstrucción tras el terremoto se financiera de los alivios tributarios y la asistencia humanitaria.

Por eso, presentó una ley, que debe ser aprobada por el Congreso, para poder mover esos recursos y pidió que se haga de forma urgente pues el 31 de diciembre se cierra la vigencia y los recursos se pierden