Cancillería firmó nuevo contrato con Thomas Greg and Sons para producción de pasaportes en Colombia

La Cancillería firmó un contrato por 13 meses con Thomas Greg and Sons, para garantizar la producción de pasaportes en el país.

El contrato fue por $240.000 millones y fue firmado bajo la figura de urgencia manifiesta y con el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación.

El pasado 17 de septiembre, la Cancillería declaró la urgencia manifiesta para garantizar el servicio de expedición de las libretas, sin interrupciones y en medio de la medida cautelar del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que suspendió provisionalmente, dos convenios del modelo de pasaportes creado en la administración de Gustavo Petro.

La medida la originó, la necesidad de acreditar todos los soportes fiscales requeridos para comprometer las vigencias futuras, y de esclarecer aspectos relacionados con la Planeación, el cumplimiento de los cronogramas y el estado real de la operación.

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