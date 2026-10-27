“Es una solución temporal”: canciller Ómar Bula sobre nuevo contrato de pasaportes

Omar Bula, ministro de Relaciones Exteriores del Gobierno de Abelardo de la Espriella. Foto: Sumistrada

El canciller Ómar Bula se pronunció a propósito de la firma de un nuevo contrato con Thomas Greg and Sons, para garantizar la expedición de pasaportes en Colombia.

Bula señaló que este nuevo contrato representa una “solución temporal” por un periodo de 15 meses para garantizar la prestación del servicio.

Además, aclaró que, este contrato que irá hasta diciembre del 2027, mantiene los mismos valores de los pasaportes de las vigencias anteriores, sin reajustes por inflación ni por tasa de cambio.

De acuerdo con el canciller, la Unión Temporal Documentos de Viaje 2027, integrada por Thomas Greg and Sons de Colombia S.A. y Thales Colombia S.A. “presentó una propuesta que, frente a las condiciones de disponibilidad y de capacidad jurídica, técnica y financiera, era necesaria para garantizar la prestación de este servicio”.

Por esta razón, se suscribió el contrato por un periodo de 15 meses, para asegurar la expedición de pasaportes “bajo condiciones de seguridad, de eficiencia y de confiabilidad”.

¿Habrá una nueva licitación de pasaportes?

El canciller Bula aclaró que, mientras avanza este nuevo contrato con Thomas Greg and Sons, el Gobierno de Abelardo de la Espriella trabaja simultáneamente en la estructuración de una nueva licitación y en la definición de un cronograma que permita asegurar la continuidad del servicio, una vez se dé por concluido este contrato.

Además, resaltó que cada etapa será informada oportunamente y se desarrollará con principios de transparencia, pues es un proceso que cuenta con el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación y de la Contraloría General de la República.

“La labor de este Ministerio es para con los colombianos, es un servicio para nuestros connacionales tanto del exterior como en este país“, dijo.

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