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20 oct 2026 Actualizado 20:54

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Crecimiento económico, una conversación pendiente en Colombia

En el segundo capítulo de En las Rocas, representantes de Prolicores y Fedesarrollo hablan de recaudo estatal, regulación y crecimiento económico.

| Foto: Caracol Radio

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Marcela Meléndez, directora ejecutiva de Fedesarrollo; y Carlos Andrés Ortíz, presidente de la junta directiva de Prolicores, conversaron en este episodio de ‘En las rocas’ con Roberto Pombo sobre la necesidad de hacer del crecimiento económico la ruta para volver a llenar las arcas, hoy vacías, del Estado colombiano.

Para Meléndez, facilitar las condiciones para que los sectores productivos crezcan a un mayor nivel aumenta también el recaudo estatal, mientras que Ortíz se refirió a legislación que dificulta dicha meta. Simplificar y tecnificar el régimen tributario del IVA y facilitar la producción desde los marcos regulatorios serían clave para ambos.

Vea acá el capítulo completo:

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