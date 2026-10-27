Recorte de $13,8 billones al presupuesto tendría un impacto fiscal menor al anunciado

Un informe de QNOMOS concluyó que el recorte de $13,8 billones ordenado por el Gobierno mediante el Decreto 1585 de 2026 tendría un efecto fiscal más limitado de lo que sugiere la cifra total del ajuste presupuestal. Según el estudio, la reducción real en los pagos primarios del Estado se ubicaría entre $1,5 billones y $3,9 billones, dependiendo de los escenarios evaluados.

La firma explicó que el recorte buscó cerrar la mayor parte del faltante de $16,3 billones que se generó tras no aprobarse una reforma tributaria prevista para financiar el presupuesto de 2026. Con la medida, el Gobierno cubrió en el papel el 94% del hueco presupuestal de $14,7 billones que quedó después de descontar recursos destinados a la emergencia.

El análisis señala que sectores como Defensa, Salud y Educación fueron poco afectados, con reducciones inferiores al 1,4% de sus recursos disponibles. Sin embargo, programas sociales y de atención directa a la población sí registraron recortes cercanos a $2,8 billones, incluyendo iniciativas de caminos comunitarios, transferencias monetarias, empleo, atención a víctimas, niñez y reforma rural.

Entre las entidades con mayores ajustes aparecen el Instituto Nacional de Vías (Invías), la Aeronáutica Civil, la Registraduría Nacional y la Rama Judicial, que junto con otras instituciones concentran cerca de la mitad del recorte, excluyendo el servicio de la deuda.

De acuerdo con Edwin Fernando Pacheco Rodríguez, gerente general de QNOMOS, aunque la reducción ajusta el presupuesto a los recursos realmente disponibles, no debe confundirse con un ahorro efectivo de la misma magnitud. El informe advierte además que aún no es posible determinar cuánto mejorará el déficit fiscal ni si el Gobierno logrará cumplir la meta oficial de cerrar 2026 con un déficit de 7,2% del PIB.

El estudio también alerta sobre posibles riesgos para 2027, ya que algunas entidades con bajos niveles de ejecución presupuestal durante 2026 mantienen asignaciones iguales o incluso superiores en el presupuesto aprobado para el próximo año.