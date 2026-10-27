De la Espriella busca que EE.UU. elimine aranceles impuestos en virtud del TLC

Bandera de Estados Unidos y Abelardo de la Espriella. Fotos: Getty Images / (Photo by Diego Cuevas/Getty Images)

En su visita a la sede del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el presidente Abelardo de la Espriella aseguró que busca la eliminación completa de los aranceles impuestos por Estados Unidos, en virtud del Tratado de Libre Comercio (TLC).

“Estados Unidos aplica sobre el valor total del producto y sin distinguir entre socios con TLC y sin él. Entonces, ¿de qué sirve tener el TLC?”, expresó el mandatario.

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