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27 oct 2026 Actualizado 23:59

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Economía

De la Espriella busca que EE.UU. elimine aranceles impuestos en virtud del TLC

“Estados Unidos aplica sobre el valor total del producto y sin distinguir entre socios con TLC y sin él”, expresó el presidente Abelardo de la Espriella.

Bandera de Estados Unidos y Abelardo de la Espriella. Fotos: Getty Images / (Photo by Diego Cuevas/Getty Images)

Bandera de Estados Unidos y Abelardo de la Espriella. Fotos: Getty Images / (Photo by Diego Cuevas/Getty Images)

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En su visita a la sede del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el presidente Abelardo de la Espriella aseguró que busca la eliminación completa de los aranceles impuestos por Estados Unidos, en virtud del Tratado de Libre Comercio (TLC).

“Estados Unidos aplica sobre el valor total del producto y sin distinguir entre socios con TLC y sin él. Entonces, ¿de qué sirve tener el TLC?”, expresó el mandatario.

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Laura Saavedra Martínez

Laura Saavedra Martínez

Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...

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