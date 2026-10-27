De la Espriella busca que EE.UU. elimine aranceles impuestos en virtud del TLC
“Estados Unidos aplica sobre el valor total del producto y sin distinguir entre socios con TLC y sin él”, expresó el presidente Abelardo de la Espriella.
En su visita a la sede del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el presidente Abelardo de la Espriella aseguró que busca la eliminación completa de los aranceles impuestos por Estados Unidos, en virtud del Tratado de Libre Comercio (TLC).
“Estados Unidos aplica sobre el valor total del producto y sin distinguir entre socios con TLC y sin él. Entonces, ¿de qué sirve tener el TLC?”, expresó el mandatario.
Noticia en desarrollo...
Escuchar Caracol Radio EN VIVO:
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Directo
Escucha el audio
Laura Saavedra Martínez
Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...